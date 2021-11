Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do decyzji miejskich urzędników, dotyczącej wyboru firmy, która wygrała przetarg na udekorowanie miasta przed świętami Bożego Narodzenia. Wcześniej jedna z firm odwołała się od wyniku przetargu do KIO. To uniemożliwiło podpisanie umowy i rozpoczęcie prac.

