15 bohaterów na 15-lecie Fundacji "Mimo Wszystko" wejdzie na... szczyt krakowskiego Kopca Kościuszki. W ekspedycji wezmą udział osoby niepełnosprawne oraz wybitni himalaiści. Wyprawa otworzy jubileusz obchodów 15-lecia Fundacji, która zaczęła formalnie działać 26 września 2003 roku.

Wyprawa na Kopiec Kościuszki rozpocznie obchody 15-lecia Fundacji / Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" / RMF FM

Pierwsza taka wyprawa została zorganizowana przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko" w 2012 roku. Wtedy szczyt zdobyło osiem osób z niepełnosprawnościami, a grupą kierował Janusz Świtaj.

W tym roku do wejścia na szczyt przygotowuje się piętnaście osób niepełnosprawnych oraz himalaiści: Kinga Baranowska, Ryszard Pawłowski i Krzysztof Wielicki.

"Każdy ma swoje K2"

Na K2, drugi co do wysokości szczyt świata, Krzysztof Wielicki i Ryszard Pawłowski wspięli się w 1996 roku. Kinga Baranowska, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników i pierwsza Polka na trzech z nich, dwukrotnie podejmowała próbę podboju K2. Teraz trójka himalaistów pomoże osobom z niepełnosprawnościami wejść na szczególne "K2", czyli krakowski Kopiec Kościuszki.

Dla zdrowej osoby wysokość Kopca być może wydaje się czymś śmiesznym, ale dla kogoś, kto jest całkowicie sparaliżowany i zależny od respiratora, to wyczyn. Jestem podekscytowany i szczęśliwy - powiedział Janusz Świtaj, który zdobył Kopiec w 2012 roku.

Wśród osób, które zostały zaproszone są m.in. poruszający się na wózkach Agnieszka i Grzegorz Sajnajowie, Mirosław Pawłowski i Michał Ziomek, a także osoby niepełnosprawne intelektualnie. "K2" będą też zdobywać przyjaciele fundacji, wśród nich znajdzie się Krzysztof Globisz.

Każdy z uczestników tej wyprawy jest żywą opowieścią o 15 latach działalności fundacji. Janusz Świtaj to pracownik "Mimo Wszystko". Michał Ziomek zwyciężył w 9. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Natomiast na rzecz Krzysztofa Globisza Fundacja zorganizowała jeden z dorocznych koncertów charytatywnych w Filharmonii Krakowskiej.

Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi to podopieczni z wybudowanych przez Fundację ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w podkrakowskich Radwanowicach i nadmorskim Lubiatowie.

Anna Dymna, tworząc ten projekt, chciała pokazać, że osoby takie jak Janusz Świtaj mają swoje marzenia i potrzeby. Dla nich to ogromne przeżycie. Nie umiemy sobie wyobrazić, jak ktoś cały czas leży, nie wychodzi z domu, a nagle wspina się na Kopiec Kościuszki. A to są ludzie tacy jak my, chcą wyjść na spacer, zobaczyć niebo, nawet zachmurzone - mówi aktorka.

Planowany przebieg wyprawy

Sama wyprawa zostanie podzielona na dwa etapy: w pierwszym Krzysztof Wielicki i Janusz Świtaj wyruszą założyć dwa obozy przejściowe. Zejdą do bazy (symboliczne zejście po tych, którzy potrzebują pomocy) i wspólnie będą piąć się w górę, aż do ataku szczytowego.

Po zdobyciu szczytu, bohaterowie wyprawy zostaną uhonorowani pamiątkowymi medalami, a wydarzenie uświetni występ zaprzyjaźnionego z fundacją zespołu "Carrantuohill". Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w trakcie drogi zapewnią himalaiści, wolontariusze i ratownicy GORP.

