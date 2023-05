"Dziś Porozumienie ma dla mnie cały czas twarz Jarosława Gowina, który sam nie wie co chce dalej robić" - powiedział gość Rozmowy w Południe Michał Kołodziejczak. Jak zaznaczył prezes AgroUnii, kończy współpracę z Porozumieniem, bo życie i praca dużo weryfikuje.

Prezes Porozumienia Magdalena Sroka i lider AgroUnii Michał Kołodziejczak / Tomasz Gzell / PAP

"To jest środowisko, które chce stać w rozkroku. Mnie to nie odpowiada. W polityce nie da się iść do przodu trzymając rękę czy nogę gdzieś cały czas z tyłu" - tłumaczył Michał Kołodziejczak.

"Nie boję się podejmować trudnych decyzji, dałem szansę Porozumieniu (...). Jakie mogę być różnice programowe ze środowiskiem, które nie ma żadnego programu, pomysłu na Polskę, a chce się stać tylko recenzentem programu drugiej strony?" - pytał.

"Wyciągnąłem rękę do Jarosława Gowina. Chciałem dać mu drugie życie. Nie chciał" - powiedział szef AgroUnii.

Jak tłumaczył, jego ugrupowanie jest w stanie wystawić listy i wystartować w wyborach.