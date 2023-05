Nie zgadzam się z wizją Polski według Porozumienia i Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział 13 maja, że chce zrobić z Polski jedną wielką strefę ekonomiczną dla inwestycji zagranicznych. Czyli oddajemy nas pod rządy firm, korporacji, biedronek, amazonów, a my mamy być tylko wykonawcami. To jest marzenie liberałów, szlachty, która myśli, że jej się wszystko należy - mówił Michał Kołodziejczak, podkreślając, że Magdalena Sroka i Porozumienie nie są jego koalicjantem.

"AgroUnia jest wstanie sama wystartować w wyborach"

Dziś AgroUnia jest wstanie wystawić listy i wystartować samodzielnie w wyborach. Bardzo ciężko pracowaliśmy od dłuższego czasu. Każdego dnia rozmawiam z naszymi ludźmi, którzy pracują w pocie czoła, żeby budować partię polityczną od zera. I jest to pierwsza partia polityczna budowana od zera, bez żadnych związków z Sejmem - mówił w internetowej części Rozmowy w południe w RMF FM Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii.



Kołodziejczak był pytany czy wyklucza już wejście do koalicji z jakimś środowiskiem: Jestem dziś skupiony na tym, że musimy być do tych wyborów gotowi sami. I jestem skupiony na tym, żeby ludzie uwierzyli w to, co ja mówię. III RP się wyczerpała - mówił lider AgroUnii.



I to właśnie było jednym z powodów rozstania z Porozumieniem. Ciągle liczyłem na pracę, na współpracę. Liczę na różne środowiska. Zresztą zapraszam ludzi, którzy są pracowici, którzy chcą zmieniać Polskę, którzy chcą budować Polskę bezpieczną - mówił Kołodziejczak. Jego zdaniem liderzy obecnych partii zatrzymali się "mentalnie w 2015 roku": I PiS i Platforma ścigają się, są mentalnie w 2015 roku. A my mówimy jasno, i tego Porozumienie nie chciało po nas powtórzyć, że formuła III RP się wyczerpała. W Polsce nie ma mieszkań, musimy do tego dopłacać. Nie opłaca się produkować żywności, trzeba dopłacać. Nie rodzą się dzieci, dopłacamy kobietom. I nie daje to efektów - mówił.

Kołodziejczak mówił, że "wyciągnął rękę do Jarosława Gowina": Chciałem dać mu drugie życie. Nie chciał. To dziś przepadnie całe to środowisko w czeluściach beznadziejnej polskiej polityki. I kompletnie nic nie zrobią. Według mnie nie skorzystali z bardzo dużej szansy, którą im dałem - stwierdził lider AgroUnii.



A co jest dziś celem AgroUnii? Dla nas najważniejsze jest, żeby przekonać Polaków do naszego programu, który jest napisany przez Janka Zygmuntowskiego i który pokazuje: idźmy w normalną stronę, oddajmy Polskę ludziom, mamy dość tych wszystkich polityków, którzy się pogubili - mówił Kołodziejczak. Naszym celem jest na pewno przekroczenie progu wyborczego i wejście do Sejmu. To jest cel, który według mnie możemy śmiało osiągnąć. Samodzielnie, oczywiście - dodał.