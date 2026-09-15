Rosyjskie drony znów uderzają. Kolejny atak tuż przy polskiej granicy

RMF24

Kolejny rosyjski atak z powietrza na pociąg w Ukrainie. Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, dron eksplodował około 30 kilometrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Do poprzedniego nalotu na samym przejściu doszło w niedzielę. Bezzałogowiec uderzył wtedy w lokomotywę.

Niepokojące doniesienia z zachodniej Ukrainy. Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Ukraińska Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że w wyniku ataku rosyjskiego drona na Wołyniu doszło do uszkodzenia i pożaru lokomotywy spalinowej. To zaledwie 30 kilometrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Rosyjski atak potwierdził też na platformie X ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

„Od początku pełnoskalowej inwazji ponad 500 lokomotyw zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych w rosyjskich atakach – ponad połowa z nich tylko w tym roku”- czytamy we wpisie ukraińskiego polityka.

Rosja potwierdza: Celem był sprzęt wojskowy

Rosyjskie ministerstwo obrony nie pozostawia wątpliwości co do celu ataku. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że „w nocy Rosja zaatakowała infrastrukturę kolejową na zachodzie Ukrainy. Celem był pociąg towarowy, który miał przewozić sprzęt wojskowy i uzbrojenie dla ukraińskiej armii”.

Moskwa podkreśla, że takie działania mają na celu „zakłócenie lądowych kanałów dostaw zagranicznej pomocy wojskowej”.

W komunikacie potwierdzono też niedzielny atak na polsko-ukraińskie przejście graniczne.

Kolejny atak w ciągu ostatnich dni

To już drugi taki incydent w ostatnich dniach. W niedzielę, bezzałogowiec Gerań-4 uderzył bezpośrednio w lokomotywę na samym przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk.

Jak informują służby, dron uderzył w lokomotywę techniczną, która miała przeciągnąć skład osobowy do miejsca wymiany podwozi na przejściu Jagodzin-Dorohusk. Mowa o pociągu relacji Kijów-Warszawa.

Na szczęście, w tym ataku nie było poszkodowanych osób.

To nie ten dron. Wystarczyło 15 minut, by fałszywe zdjęcie obiegło internet Na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wczoraj został znaleziony rosyjski dron. To jedna z najnowszych wersji rosyjskiego bezzałogowca typu Gerbera. W internecie szybko zaczęło krążyć zdjęcie maszyny. Okazało się jednak, że było…