Właściciel serwisu społecznościowego, który ogranicza do niego dostęp do organizacji politycznej, będzie płacił karę do 50 mln zł, nakładaną przez PKW - zakłada projekt koła Konfederacji, przedstawiony w Sejmie. W ostatnich dniach Meta zlikwidowała fanpage partii na Facebooku, tłumacząc to wielokrotnym naruszeniem zasad portalu.

REKLAMA