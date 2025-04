Opady w normie, ale temperatura będzie wyższa niż średnia wieloletnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił prognozy na lato. Widać w nich poważne ryzyko wystąpienia suszy.

Chodzi o maj, czerwiec, lipiec i sierpień. W każdym z tych miesięcy temperatura ma być powyżej normy. Prognozowane na lato opady nie będą natomiast od niej odbiegać. Już to wskazuje, że możemy w najbliższej przyszłości borykać się z problemem suszy hydrologicznej.

Susza z powodu braku śniegu

To jednak nie koniec obaw, bo już teraz, w kwietniu, mamy niepokojącą zapowiedź suszy. Wszystko przez minioną zimę, która nie obfitowała w opady śniegu.

Ważne jest to, żeby zimą był śnieg, który się stopniowo topi i zasila te wody powierzchniowe czy podziemne. Tego w tym roku w zasadzie nie mieliśmy. To były sporadyczne okresy, kiedy tego śniegu było trochę więcej. Nawet w górach tego śniegu było bardzo mało. Przez większość czasu na Kasprowym Wierchu nie było nawet metra śniegu. To bardzo niepokojące, że tych opadów było mało i luty był bardzo suchy, marzec był suchy - tłumaczy hydrolog Izabela Adrian z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Grożą nam intensywne burze

Kolejnym problemem może być rodzaju opadu, jaki będzie nas nawiedzać latem. Niewykluczone, że norma opadu zostanie wypełniona, ale przy okazji burz. Wtedy deszcz pada intensywnie, ale krótko i rzadko - dwa lub trzy razy w tygodniu. Takie opady też nam nie pomogą, bo to tylko chwilowa poprawa sytuacji, a czasami nawet większe zagrożenie niż poprawa - podkreśla Izabela Adrian. Ulewa towarzysząca burzy może wyrobić normę miesięczną w ciągu doby, ale nie uzupełni braków w zasobach wodnych. Wysuszona gleba nie może jej przyjąć, a to stwarza ryzyko podtopień czy powodzi.

Mimo że mamy dopiero połowę kwietnia, na mapach ostrzeżeń IMGW już znajdziemy miejsca z borykające się z suszą hydrologiczną. Alert dotyczy zlewni rzek: Pisa, Przemsza, Biała Przemsza i Noteć Górna.