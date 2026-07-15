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Kolejna rosyjska prowokacja. Polskie siły przechwyciły parę Su-30SM2

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (15:36)

„Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30SM2 z Królewca” – poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przechwycone rosyjskie maszyny eskortowała para myśliwców ze Szwecji. Do podobnej prowokacji doszło wczoraj.

Kolejna rosyjska prowokacja. Polskie siły przechwyciły parę Su-30SM2
/RMF FM

Kolejna rosyjska prowokacja

Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem parę rosyjskich Su-30SM2 z Królewca.

Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny” dodał.

To druga od dwóch dni prowokacja Rosji. Wczoraj po godz. 12 nad Bałtykiem, ok. 30 km od Ustki, doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 przez polską parę dyżurnych samolotów.

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Analiza incydentów z ostatnich miesięcy pokazuje, że rosyjskie lotnictwo systematycznie utrzymuje wysoki poziom presji w basenie Morza Bałtyckiego. Nie narusza to polskiej przestrzeni, ale Rosjanie badają w ten sposób nasze systemy obrony powietrznej.

Pod koniec czerwca źródła wywiadowcze z Polski i krajów bałtyckich, cytowane przez brytyjski dziennik „The Guardian”, alarmowały, że Rosja może szykować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, by sprawdzić spójność Sojuszu, a także gotowość Stanów Zjednoczonych do obrony swoich najmniejszych sojuszników. Potem wicepremierzy - minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz - parokrotnie mówili, że Rosja może przeprowadzić tzw. prowokację pod fałszywą flagą. Wiemy, co planujesz. Nie rób tego - zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina Radosław Sikorski. 

Operacja pod fałszywą flagą to rodzaj działania, w którym państwo, które jest sprawcą, przeprowadza atak lub prowokację, a następnie celowo przypisuje winę swojemu przeciwnikowi lub innemu podmiotowi. Głównym celem jest zmanipulowanie opinii publicznej.

Źródło: RMF24
Tagi: Rosja

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