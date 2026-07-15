Kolejna rosyjska prowokacja. Polskie siły przechwyciły parę Su-30SM2

RMF24

„Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Dlatego została poderwana para dyżurna naszych samolotów z Malborka, która przechwyciła parę Su-30SM2 z Królewca” – poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przechwycone rosyjskie maszyny eskortowała para myśliwców ze Szwecji. Do podobnej prowokacji doszło wczoraj.

Kolejna rosyjska prowokacja

Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem parę rosyjskich Su-30SM2 z Królewca.

„Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny” – dodał.

To druga od dwóch dni prowokacja Rosji. Wczoraj po godz. 12 nad Bałtykiem, ok. 30 km od Ustki, doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 przez polską parę dyżurnych samolotów.

Analiza incydentów z ostatnich miesięcy pokazuje, że rosyjskie lotnictwo systematycznie utrzymuje wysoki poziom presji w basenie Morza Bałtyckiego. Nie narusza to polskiej przestrzeni, ale Rosjanie badają w ten sposób nasze systemy obrony powietrznej.

Pod koniec czerwca źródła wywiadowcze z Polski i krajów bałtyckich, cytowane przez brytyjski dziennik „The Guardian”, alarmowały, że Rosja może szykować prowokacje militarne na wschodniej flance NATO, by sprawdzić spójność Sojuszu, a także gotowość Stanów Zjednoczonych do obrony swoich najmniejszych sojuszników. Potem wicepremierzy - minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz - parokrotnie mówili, że Rosja może przeprowadzić tzw. prowokację pod fałszywą flagą. „Wiemy, co planujesz. Nie rób tego” - zwrócił się bezpośrednio do Władimira Putina Radosław Sikorski.

Operacja pod fałszywą flagą to rodzaj działania, w którym państwo, które jest sprawcą, przeprowadza atak lub prowokację, a następnie celowo przypisuje winę swojemu przeciwnikowi lub innemu podmiotowi. Głównym celem jest zmanipulowanie opinii publicznej.