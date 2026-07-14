Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem

RMF24

We wtorek po godz. 12 nad Bałtykiem, ok. 30 km od Ustki, doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 przez polską parę dyżurnych samolotów - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Para dyżurna naszych myśliwców przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy, który próbował wlecieć w polską strefę powietrzną. Niech to wydarzenie uświadomi, wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość, że Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie” - przekazał na konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz.