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Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 lipca (14:08) Aktualizacja: Dzisiaj, 14 lipca (14:16)

We wtorek po godz. 12 nad Bałtykiem, ok. 30 km od Ustki, doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 przez polską parę dyżurnych samolotów - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem
PILNE /RMF FM

Para dyżurna naszych myśliwców przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy, który próbował wlecieć w polską strefę powietrzną. Niech to wydarzenie uświadomi, wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość, że Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie” - przekazał na konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Polska rosyjski samolot przechwycenie

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