​Blisko 80 tys. zł straciła 48-latka ze Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie), która została oszukana przez poznanego za pośrednictwem mediów społecznościowych mężczyznę podającego się za polskiego lekarza z Jemenu - poinformowała policja.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Kobieta zgłosiła się na policję w Szczytnie, informując, że prawdopodobnie padła ofiarą oszusta. Jak relacjonowała, w marcu za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych nawiązał z nią kontakt nieznajomy mężczyzna. Twierdził, że jest polskim lekarzem, a obecnie pracuje w Jemenie na Półwyspie Arabskim.

"Przesyłał jej systematycznie zdjęcia, zarówno prywatne, jak i związane z wykonywanym zawodem. Po jakimś czasie miał on wyznać kobiecie miłość i zadeklarować chęć zakupu domu, żeby osiedlić się na stałe jak najbliżej jej miejsca zamieszkania" - podała policja.



Od tego czasu rzekomy lekarz kilkukrotnie poprosił 48-latkę o dokonanie przelewów na wskazane przez niego konta. Pieniądze miały być przeznaczone na paczkę do kobiety, która do tej pory do niej nie dotarła. Pokrzywdzona dokonała tych przelewów, w wyniku czego straciła blisko 80 tys. zł.



Policjanci apelują o zachowanie ostrożności przy zawieraniu znajomości przez internet. Oszuści wyłudzają pieniądze m.in. od osób przypadkowo poznanych na portalach społecznościowych i randkowych, stosując techniki wpływu i manipulacji. Zdobywają ich zaufanie przez regularny kontakt i przedstawienie fałszywych historii ze swojego życia, a następnie proszą o pomoc finansową, np. na pokrycie kosztów przesyłki paczki z pieniędzmi do Polski.