W sieci znowu pojawiło się nagranie, na którym widać, jak kierowcy zablokowali korytarz życia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. W czwartek po południu między węzłami Brzezimierz - Przylesie ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Ranna została jedna osoba, która została przewieziona do szpitala.



Kierowcy znowu zablokowali korytarz życia na autostradzie Straż Pożarna /Internet

Nagranie opublikował strażacki portal Strzelin998 - widać na nim, jak samochód ratowniczy próbuje dojechać do wypadku, ale utrudniają mu to ciężarówki. Pojazd musi się zatrzymać co kilka metrów.

Niewykluczone, że kierowcami zajmie się policja.

Korytarz życia i jazda na suwak - obowiązkowe

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało już przepisy dotyczące obowiązkowego korytarza życia oraz jazdy na suwak, które pojawią się w prawie o ruchu drogowym.

Obecnie projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych.