"Polska powinna złożyć wniosek o pierwszą płatność z KPO dopiero po zakończeniu całej procedury legislacyjnej związanej z przyjęciem nowej ustawy sądowej, czyli po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw" - tak mówi w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli Katarzyną Szymańską-Borginon komisarz UE do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. "Wynika to z unijnego rozporządzenia, które mówi że powinno to nastąpić po osiągnięciu kamieni milowych" – dodaje. Komisja Europejska dała sygnał, że przyjęcie zaproponowanych przez ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka zmian sądowniczych będzie wypełnieniem kamienia milowego dotyczącego praworządności.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Komisarz Wojciechowski powiedział korespondentce RMF FM w Brukseli, że to komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders wczoraj przedstawił na kolegium komisarzy informację o stanie negocjacji z Polską i przekazał propozycję legislacyjną polskiego rządu. Reynders powiedział, że w jego ocenie przyjęcie zaproponowanych zmian będzie wypełnieniem kamienia milowego dotyczącego sądownictwa. Janusz Wojciechowski podkreślał, że to nie była decyzja Komisji Europejskiej, ale informacja. Została jednak dobrze przyjęta przez komisję. Należy zakładać, że jeżeli Polska rzeczywiście przeprowadzi te zmiany legislacyjne, to nie będzie już przeszkód ze strony Brukseli. Komisja ma dwa miesiące na zaakceptowanie wniosku o pierwszą wypłatę. Wojciechowski bardzo dobrze ocenił pracę ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Według mojej oceny bardzo dobrze prowadził te negocjacje. Naprawdę profesjonalnie, wykonał naprawdę dobrą pracę - przekazał naszej dziennikarce. Wojciechowski powiedział, że osobiście od początku sugerował rozwiązanie dotyczące przeniesienia spraw dyscyplinarnych z Izby Odpowiedzialności Zawodowej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce więcej informacji. Najnowsze informacje z kraju: Matura próbna z matematyki 2023: Arkusz egzaminacyjny

Opracowanie: Katarzyna Jasińska