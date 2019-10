Kiedy partnerka 53-latka zasypiała, mężczyzna wykradał z jej szkatułki biżuterię – pierścionki z diamentami, szmaragdami i brylantami. Straty wyniosły kilkanaście tysięcy złotych. Mężczyźnie za kradzież grozi do 5 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak tłumaczył PAP w środę asp. sztab. Przemysław Araszkiewicz z KPP w Międzychodzie (wielkopolskie), "przyjaciel wykorzystując ufność partnerki podczas snu kilkakrotnie zaglądał do szkatułki zabierając z niej biżuterię. Łącznie zabrał kobiecie kilka pierścionków z diamentami, szmaragdami czy brylantami. Straty wynosiły kilkanaście tysięcy złotych".



Policjant tłumaczył, że 53-letni Sławomir J. z Sierakowa mieszkał ze swoją partnerką od jakiegoś czasu. Kiedy poszkodowana kobieta zorientowała się, że została okradziona, zgłosiła sprawę policji.



Mężczyzna sprzedał biżuterię w komisie. Odzyskaliśmy te pierścionki, wróciły już do właścicielki. W trakcie przesłuchania tłumaczył, że po prostu potrzebował pieniędzy - powiedział Araszkiewicz.



53-latek usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.