Policjanci w Kędzierzynie-Koźlu wyjaśniają okoliczności bójki, do jakiej doszło na jednej z ulic pod koniec zeszłego tygodnia. Jak informuje Onet, dodatkowo śledczy muszą się zająć sprawą wycieku do internetu filmu z bójki. Słychać na nim, jak policjanci komentują całe zajście.

(zdjęcie ilustracyjne) / Jacek Skóra / Archiwum RMF FM

Do bójki na ul. Targowej w Kędzierzynie-Koźlu doszło w zeszły czwartek po godz. 21:00. "Ze zgłoszenia, które otrzymaliśmy wynikało, że doszło do bójki między kilkoma osobami. Na miejscu interweniowali policjanci. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali pierwsze osoby. To mężczyźni w wieku od 19 do 27 lat" - mówi Onetowi kom. Magdalena Nakoneczna, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Tymczasem jak informuje Onet, w internecie pojawił się film, na którym widać fragment bójki. Nagraniu towarzyszą wypowiedzi policjantów, którzy oglądają zapis z monitoringu. Słychać ich komentarze, podają też konkretne nazwiska.

"W tej sprawie zostały wszczęte czynności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Została też o tym powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu. Zależy nam, żeby ta sprawa została jak najszybciej wyjaśniona" - podkreśla Magdalena Nakoneczna.

