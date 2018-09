Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie Sądu Najwyższego. Prof. Antoni Dudek, poproszony w RMF FM o komentarz w tej sprawie ocenił, że „prezes Kaczyński się nie cofnie”. Jego zdaniem „będzie nawet próbował to wykorzystać wyborczo”. Poniedziałek przyniósł kolejne informacje ws. zbrodni, za którą niesłusznie skazano Tomasza Komendę. Ujęto drugiego podejrzanego o śmierć 15-letniej Małgosi z Dolnego Śląska. Ważną decyzję podjęła tego dnia UEFA - ukarała Polski Związek Piłki Nożnej za rasistowskie przyśpiewki polskich kibiców podczas meczu Ligi Narodów Włochy - Polska w Bolonii. Dobra wiadomość dla miłośników kina - „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego została polskim kandydatem do Oscara. Przedstawiliśmy też raport o portfelach studentów - żak ma do dyspozycji średnio 2 tysiące złotych miesięcznie.

KE zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE przeciwko Polsce

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce skargi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sądu Najwyższego. Polska będzie mogła się bronić i przedstawiać swoje argumenty w TSEU, ale od postanowień i jego wyroków nie będzie odwołania - ustaliła nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska- Borginon.

To że zapadła decyzja oznacza, iż rozmowy ostatniej szansy, które prowadził w zeszłym tygodniu w Salzburgu premier Mateusz Morawiecki z szefem KE Jean-Claude'em Junckerem, nie przyniosły rezultatów. Nie doszło do kompromisu.



Prof. Dudek o skardze przeciwko Polsce: Podejrzewam, że Kaczyński się nie cofnie

"Gorączka u bram. (...) Rząd PiS będzie miał problem, bo jeśli trybunał przychyli się do tego wniosku o tzw. zabezpieczenie, to w ciągu kilku dni będzie rząd musiał podjąć decyzję - nie czekając już na ten wyrok - czy zamraża zmiany w sądownictwie czy jednak je kontynuuje" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoni Dudek komentując decyzję Komisji Europejskiej ws. skierowania skargi przeciwko Polsce do TSUE. "Jeśli rzeczywiście prezes Kaczyński będzie musiał w ciągu kilku dosłownie dni podjąć tę decyzję, to raczej podejrzewam, że absolutnie się nie cofnie, będzie nawet próbował to wykorzystać wyborczo, właśnie tym swoim stanowczym "nie". Natomiast jeśli to się odwlecze w czasie, jeśli wynik wyborów samorządowych w PiS-ie zostanie uznany za nie dość korzystny, to wtedy mogą być różne rzeczy" - dodaje politolog.



Wpadł drugi podejrzany o zbrodnię, za którą niesłusznie skazano Tomasza Komendę

Zatrzymano drugiego podejrzanego o śmierć 15-letniej Małgosi z Dolnego Śląska. To zbrodnia, za którą Tomasz Komenda niesłusznie przesiedział w więzieniu 18 lat. Norbert B. w chwili zbrodni miał 19 lat.

Zdaniem śledczych, zatrzymany w poniedziałek mężczyzna razem z ujętym rok temu Ireneuszem M. zgwałcił piętnastolatkę i zostawił ją na mrozie. Norbertowi B. postawiono zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i zabójstwa.

UEFA ukarała PZPN za rasistowskie przyśpiewki polskich kibiców

UEFA nałożyła karę na Polski Związek Piłki Nożnej. Europejska federacja zdecydowała się na taki krok z powodu zachowania polskich kibiców podczas meczu Ligi Narodów Włochy - Polska w Bolonii. Fani odpalili race w trakcie meczu. Intonowali też rasistowskie przyśpiewki. PZPN musi zamknąć sektor na Stadionie Śląskim podczas najbliższego meczu Ligi Narodów. Dodatkowo musi też zapłacić karę finansową - ta jest jednak symboliczna, bo wynosi 2 tysiące euro.

Zaskoczenia nie ma: "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego jest polskim kandydatem do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.

Lista zakwalifikowanych filmów liczyła 33 tytuły. "Zimna wojna" - ze względu na nagrodę dla reżysera w Cannes, świetne przyjęcie zagranicą i fakt, że film jest w kinach w Wielkiej Brytanii i będzie w grudniu w kinach w USA - była od początku najmocniejszym kandydatem.



Polskim studentom daleko do krezusów. Raport o portfelach żaków

Polski student ma do dyspozycji średnio 2 tys. zł miesięcznie. Tak wynika z najnowszego raportu Związku Banków Polskich. Na ten budżet składają się zarobki studenta, pieniądze od rodziców i stypendia. Tuż przed startem roku akademickiego sprawdzamy, jak wygląda portfel i koszty życia naszych żaków.

Przeciętny polski student ma do dyspozycji mniej więcej tyle, ile jego koledzy w Chorwacji, Turcji, Gruzji, Serbii i Węgier. Niestety, jesteśmy w ogonie. Daleko nam do akademickich krezusów, czyli studentów ze Szwajcarii. Oni są najbogatsi. W przeliczeniu na złotówki mają do dyspozycji średnio 9,5 tys. zł miesięcznie. Kolejni na liście najbogatszych studentów są Islandczycy, dysponujący równowartością 9 tys., potem Norwegowie - 7 tys. i Niemcy - 4 tys. zł.



Marek Jakubiak: Będę kandydował do samego końca

"Deklaruję w obecności pana redaktora i słuchających, że będę kandydował do samego końca, jak tylko mi państwo na to pozwolicie" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Jakubiak mówił o swoim udziale w wyborach na prezydenta Warszawy. "Sondaże sondażami, ale walczyć trzeba" - w ten sposób gość Roberta Mazurka skomentował niskie poparcie wśród badanych.

"Kuriozalna sytuacja". Chaos na torach, ogromne opóźnienia pociągów po wichurach

"To jest kuriozalna sytuacja, nie ma żadnych informacji" - mówił w rozmowie z RMF FM pan Jacek. Pociąg, którym jego syn i wnuczki mieli wyjechać z Krakowa, miał w poniedziałek wielogodzinne opóźnienie. Dotyczyło to składów jadących ze stolicy Małopolski do Trójmiasta i Warszawy. Utrudnienia wystąpiły po nocnych wichurach.

Pasażerowie narzekali nie tylko na opóźnienia, ale też na słaby przepływ informacji.



"Kuriozalna sytuacja". Chaos na torach, ogromne opóźnienia pociągów po wichurach "To jest kuriozalna sytuacja, nie ma żadnych informacji" - mówił w rozmowie z RMF FM pan Jacek. Pociąg, którym jego syn i wnuczki mieli wyjechać z Krakowa, miał w poniedziałek wielogodzinne opóźnienie. Dotyczyło to składów jadących ze stolicy Małopolski do Trójmiasta i Warszawy.... czytaj więcej