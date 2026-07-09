KE nie wyklucza sankcji wobec Polski. Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolnicze

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Komisja Europejska nie wyklucza wszczęcia procedury przeciwko Polsce w związku z utrzymywaniem embarga na import niektórych produktów rolnych z Ukrainy. Bruksela podkreśla, że jednostronne decyzje państw członkowskich mogą zagrozić integralności wspólnego rynku UE. Na razie jednak stawia na dialog i współpracę.

KE ostrzega Polskę: Możliwe konsekwencje za embargo

Rzecznik Komisji Europejskiej, Olof Gill, podczas czwartkowej konferencji nie wykluczył, że w przyszłości przeciwko Polsce może zostać wszczęta procedura o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Powodem jest utrzymywanie przez Polskę, Słowację i Węgry zakazu importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy.

Nie wykluczamy możliwości, że w pewnym momencie konieczne będą dodatkowe kroki, ale na tym etapie kontynuujemy nasze zaangażowanie (w rozmowy) i tak na razie pozostanie – podkreślił Gill.

Warto jednak zaznaczyć, że KE już od dawna grozi Polsce sankcjami z tego tytułu, jednak jak dotąd nie poszły za tym jakiekolwiek zdecydowane działania.

Obawy krajów regionu i stanowisko Brukseli

Decyzje o wprowadzeniu embarga przez Polskę, Słowację i Węgry mają związek z wydarzeniami z 2022 roku, kiedy po zliberalizowaniu handlu z Ukrainą do tych krajów napłynęły ogromne ilości płodów rolnych. Doprowadziło to do gwałtownego spadku cen i poważnych problemów dla lokalnych rolników.

Jednak Komisja Europejska przypomina, że państwa członkowskie nie mogą samodzielnie wprowadzać takich ograniczeń. Wzywamy zainteresowane państwa członkowskie do wycofania jednostronnych środków i będziemy nadal z nimi aktywnie współpracować, aby to osiągnąć. Nie uważamy bowiem, że te środki, które grożą fragmentacją jednolitego rynku, są uzasadnione – zaznaczył rzecznik KE.

Nowa umowa handlowa z Ukrainą ma chronić unijny rynek

Bruksela zwraca uwagę, że od listopada 2025 roku obowiązuje nowa umowa handlowa z Ukrainą. Przewiduje ona znacznie niższe kontyngenty importowe, co – według Komisji – powinno wystarczająco zabezpieczyć interesy unijnych rolników i zapobiec powtórce sytuacji sprzed kilku lat.