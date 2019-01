Trwa śledztwo w sprawie odnalezienia w piwnicy Urzędu Gminy Kostomłoty na Dolnym Śląsku kartonu z ludzką czaszką i kośćmi. Fachowcy stwierdzili, że kości są z okresu międzywojennego.

Odkryto je w kartonie w pomieszczeniu piwnicznym urzędu. Kości zostały już zbadane w zakładzie medycyny sądowej we Wrocławiu i wstępne wyniki wskazują, że są stare. Prawdopodobnie pochodzą aż z czasów międzywojennych - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Małgorzata Klaus.

Śledczy będą wyjaśniać, w jaki sposób i kiedy znalazły się w piwnicy w urzędzie oraz czy nie doszło do przestępstwa, np. do profanacji ludzkich szczątków. Ze wstępnych informacji wynika, że to szczątki jednej osoby. Śledczy będą przesłuchiwać w tej sprawie pracowników, którzy w ciągu ostatnich dwudziestu lat pracowali w urzędzie.



Kości odnaleziono 5 stycznia 2019 r. w piwnicy, niedaleko kotłowni. Zarządziłam dzień gospodarczy, czyli gruntowne sprzątanie strychu i piwnicy. Gdy znaleźliśmy ten karton, natychmiast zawiadomiliśmy policję - mówi wójt gminy Janina Gawlik. Jak informuje prokuratura, kości złożone w kartonie leżały w ogólnodostępnym pomieszczeniu.

