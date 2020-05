"Rekomendujemy Marka Pęka na wicemarszałka Senatu" - oświadczył podczas konferencji Stanisław Karczewski, który wcześniej, w Porannej rozmowie w RMF FM ogłosił, że rezygnuje z fotela wicemarszałka.

Marek Pęk / Wojciech Olkuśnik / PAP

O tym, że Marek Pęk jest jednym z polityków, który może zastąpić Stanisława Karczewskiego, informował wcześniej reporter RMF FM Patryk Michalski. Marek Pęk to były wicemarszałek Senatu. Jest z wykształcenia prawnikiem.



Podczas wspólnej konferencji ze Stanisławem Karczewskim zapowiedział, że klub PiS zwróci się do marszałka Senatu, aby jeszcze na obecnym posiedzeniu Izby odbyło się głosowanie nad jego kandydaturą na stanowisko wicemarszałka.





Karczewski o powodach rezygnacji

Stanisław Karczewski podczas konferencji wyjaśnił, że jego decyzja o rezygnacji z funkcji wicemarszałka Senatu jest podyktowana przedstawieniem przez marszałka Tomasza Grodzkiego opinii, w której zakazuje się łączenia tej funkcji i możliwości wykonywania zawodu lekarza.



Nie chcąc wchodzić w konflikt na jeszcze wyższym poziomie emocji z panem marszałkiem Grodzkim postanowiłem zrezygnować z funkcji wicemarszałka - powiedział Karczewski. Zapewnił, że w dalszym ciągu będzie aktywnym politykiem.



Karczewski: Wracam do zawodu lekarza

Decyzję o rezygnacji z funkcji wicemarszałka Stanisław Karczewski ogłosił wcześniej w Porannej rozmowie. Powiedział, że wraca do zawodu lekarza. Będę pracować w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą - poinformował. W tym roku kończy mi się okres wygaszenia mojego prawa do wykonywania zawodu, a to jest piękny zawód - zaznaczył Karczewski.

Karczewski zaznaczył przy tym, że dalej będzie senatorem, nie wycofuje się z polityki, ale - jak podkreślił - "wraca do zawodu i to jest dla niego najważniejsze".



Stanisław Karczewski: Rezygnuję dziś z funkcji wicemarszałka Senatu Michał Dukaczewski /RMF FM

Pęk: Dla mnie to wielkie wyzwanie, zobowiązanie

Senator Marek Pęk, którego PiS rekomenduje na wicemarszałka izby, powiedział, że decyzję ws jego nominacji podjęło kierownictwo PiS. Dla mnie to wielkie wyzwanie, zobowiązanie - podkreślił.



Zapowiedział, że razem z senatorem Markiem Martynowskim, szefem senackiego klubu PiS, niezwłocznie spotka się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim i wniosą odpowiedni wniosek, aby jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu mógł się dokonać wybór nowego wicemarszałka.



Pęk przypomniał, że jest senatorem drugą kadencję. W Senacie sytuację polityczną mamy jasną, Senat jest w tym momencie najmocniejszym ogniwem opozycji, służy wprost walce z rządem (...), właściwie każde głosowanie teoretycznie jest do wygrania, potrzeba takiej bardzo mocnej mobilizacji senatorów PiS, aktywności będę na to bardzo zwracał uwagę, będę po prostu starał się bronić w Senacie decyzji polskiego rządu - powiedział Pęk.



Dodał też, że będzie zwracał uwagę, aby praca w izbie przebiegała zgodnie z regulaminem. Mamy bardzo wiele pretensji w tym zakresie do obecnego kierownictwa Senatu, obradujemy nieustannie w jakimś nieznanym regulaminowi trybie - stwierdził senator PiS.