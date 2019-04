Grupa byłych żołnierzy chce pomóc swojemu koledze, który uległ wypadkowi motocyklowemu i jest sparaliżowany. "Popłyniemy kajakiem wzdłuż Wisły do Bałtyku. Chcemy zebrać fundusze na jego rehabilitację" – powiedział pomysłodawca akcji Damian Ligocki.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jesteśmy grupą przyjaciół, byłymi żołnierzami jednostki specjalnej GROM, 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Wśród nas jest korespondentka wojenna. Postanowiliśmy zwrócić uwagę Polaków na problemy weteranów w Polsce, a także pomóc jednemu z nich: Tasiorowi, byłemu żołnierzowi 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, który służył godnie Polsce przez 12 lat - powiedział Ligocki.

Mariusz "Tasior" Tkaczyk w 2017 r. uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu i został przykuty do łóżka szpitalnego. Jest sparaliżowany i zdany na opiekę rodziców. Może poruszać rękoma, ale od wypadku nie był w stanie usiąść na wózku inwalidzkim.