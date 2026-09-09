Wykolejenie pociągu na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba

RMF24

Tragiczny wypadek kolejowy na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity relacji Szczecin - Lublin. Z najnowszych informacji wynika, że nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pociąg Intercity wjechał w ciężarówkę

Do wypadku doszło na linii kolejowej nr 22 Wolanów - Przysucha. Ok. 11:25 w miejscowości Sokolniki Suche na wyposażony w sygnalizację świetlną przejazd kolejowy wjechała ciężarówka. W auto uderzył rozpędzony pociąg osobowy PKP Intercity „Koziołek” relacji Szczecin - Lublin. Wykoleiła się lokomotywa i pierwszy wagon.

Na miejsce wysłano śmigłowce LPR

Z najnowszych informacji wynika, że poszkodowanych zostało 20 osób. Obrażenia czterech z nich zakwalifikowano jako ciężkie - to kierowca ciężarówki, maszynista i dwoje pasażerów. Jak poinformowała mł. kpt. Karolina Jaworska z mazowieckiej straży pożarnej, jedna spośród najciężej rannych osób zmarła.

W sumie do szpitali trafiło osiem osób. Około stu osób zostało przewiezionych autokarami do świetlicy w miejscowości Skrzynno.

Pociągiem w relacji Lublin – Szczecin podróżowało około 120 osób.

Na miejsce poleciały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wysłano też 10 karetek i 22 zastępy strażackie. Akcja ratunkowa zakończyła się przed godz. 14.

Na miejscu pracują także policjanci. Jak mówiła w Radiu RMF24 Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji, funkcjonariusze przeczesywali okoliczne pola. Nie wykluczaliśmy, że któraś ranna osoba odeszła od pociągu. Nie znaleźliśmy takich osób - dodała.

Dlaczego doszło do wypadku w Sokolnikach Suchych?

Jak dodała, kluczowe będą teraz oględziny składu i ciężarówki. Zostaną prowadzone pod nadzorem prokuratora. Jak podkreśliła Katarzyna Kucharska, obecnie jest za wcześnie, by mówić o przyczynach tego zdarzenia.

Pociąg składał się z sześciu wagonów i lokomotywy. Rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Łukasz Darmofalski zaznaczył, że wszystkie wagony pociągu stoją w obrębie torowiska. Nie przewróciły się, tylko jakby zjechały z szyn, ale stoją w obrębie torowiska. Przewróciła się na bok tylko lokomotywa tego składu – wyjaśnił strażak.

Jak nieoficjalnie usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń, siła uderzenia była tak duża, że na miejscu trudno rozpoznać, w jaki konkretnie pojazd uderzył pociąg.



Miejsce wykolejenia pociągu, zdj. z Gorącej Linii RMF FM / materiały udostępnione

Miejsce wykolejenia pociągu, zdj. z Gorącej Linii RMF FM / materiały udostępnione

Wykolejenie pociągu na Mazowszu. "W wypadku uczestniczył pojazd ciężarowy" Czas: 02:53

Ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 wstrzymany

Ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany.

Jak informuje PKP Intercity, dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza – zamówiono trzy autobusy. „Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach” - zapewnia przewoźnik.

Kłopoty potrwają co najmniej do późnej nocy.

Sztab kryzysowy w gminie Wieniawa

Zdjęcie z miejsca wypadku, źródło Krzysztof Sobczak, wójt gminy Wieniawa, Facebook / -

Gmina Wieniawa, na terenie której doszło do tego wypadku, powołuje sztab kryzysowy - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Na miejscu pomocy udzielają także urzędnicy.

Przygotowano pomieszczenia, do których transportowane są osoby, które jechały pociągiem. Gmina organizuje także transport do tych lokali. Na miejsce dowieziono również wodę dla służb.