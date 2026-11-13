Nowe przepisy już od 21 listopada. Za to będzie można stracić prawo jazdy na trzy miesiące

RMF24

Już za kilka dni wchodzą w życie zmiany w przepisach drogowych. Kierowcy, którzy zlekceważą zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, będą musieli liczyć się z utratą prawa jazdy na trzy miesiące, a w najpoważniejszych przypadkach – nawet z kilkuletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Co dokładnie się zmieni?

Już od 21 listopada 2026 roku kierowców czekają nowe, znacznie ostrzejsze przepisy dotyczące zachowania na przejazdach kolejowych. Zgodnie z nowelizacją za określone wykroczenia prawo jazdy będzie odbierane na trzy miesiące. To reakcja na niepokojące statystyki wypadków i tragiczne skutki lekceważenia przepisów.

Za co będzie można stracić prawo jazdy na trzy miesiące?

Nowe regulacje przewidują odebranie prawa jazdy na trzy miesiące w następujących sytuacjach:

objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór;

wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania zapór/półzapór lub zanim zostaną one całkowicie podniesione;

wjazd na przejazd mimo czerwonego światła, czerwonego światła migającego lub dwóch naprzemiennie migających świateł czerwonych;

wjazd na przejazd kolejowy, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po jego drugiej stronie.

To nie wszystko. W przypadku spowodowania katastrofy lub wypadku na przejeździe kolejowym, sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów – minimum na trzy lata. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy zakaz wyniesie co najmniej rok.

Jak wyglądały kary do tej pory?

Dotychczas za wykroczenia na przejazdach kolejowych groził mandat w wysokości 2 tys. zł oraz 15 punktów karnych. Recydywiści, czyli osoby powtarzające wykroczenie w ciągu dwóch lat, musieli liczyć się z mandatem aż 4 tys. zł. Jednak mimo wysokich kar, liczba wypadków na przejazdach kolejowych wciąż utrzymuje się na niepokojącym poziomie.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 roku na przejazdach kolejowych doszło do 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby, a 29 zostało rannych. W 2025 roku liczba wypadków wzrosła do 51, a liczba ofiar śmiertelnych do 27. Do końca sierpnia 2026 roku odnotowano już 35 wypadków, 16 ofiar śmiertelnych i 40 rannych. W ponad 80 proc. przypadków winę ponosił kierowca pojazdu.

Co zrobić, gdy utkniesz na przejeździe kolejowym?

W sytuacji zagrożenia najważniejsze jest szybkie opuszczenie przejazdu. Jeśli nie możesz wyjechać, nie wahaj się – wyłam rogatkę - podaje serwis motofakty.pl. To prosta czynność, która nie wymaga dużej siły. Po wyłamaniu zapory koniecznie zadzwoń pod numer z tzw. Żółtej Naklejki PLK, którą znajdziesz na przejeździe. Dzięki temu służby kolejowe i maszyniści zostaną natychmiast powiadomieni o zagrożeniu, a rogatka szybko naprawiona.