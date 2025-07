7 lipca ruszyła rekrutacja do jednego z największych wolontariatów w Polsce. Szlachetna Paczka potrzebuje niemal 10 tysięcy wolontariuszy gotowych podjąć się dobrej roboty – takiej, która zmienia świat na dobre: lokalnie, skutecznie i z uważnością na drugiego człowieka. Zrób pierwszy krok – zgłoś się na www.szlachetnapaczka.pl i dołącz do grupy ludzi, którzy dają innym nadzieję i realną pomoc.

/ Szlachetna Paczka /

Wolontariusz i wolontariuszka Szlachetnej Paczki to takie osoby, które odwiedzają i poznają rodziny, a po kilku miesiącach mogą powiedzieć sobie: dobra robota! Dlaczego? Dlatego, że mały Eryk, który do tej pory spał z bratem na jednej małej leżance, dostał łóżko. Dlatego, że Pani Wanda ma nową studnię, z której może czerpać wodę i nie musi już chodzić z butelkami do sąsiadów. Dlatego, że pan Adam ma nowy wózek, na którym może w końcu wyjechać na świeże powietrze i po raz pierwszy jego światem nie jest tylko to, co widzi z okna - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Dobra robota szuka wolontariuszy

Dobra robota to najlepsze określenie działań, w które rokrocznie angażują się tysiące wolontariuszy i wolontariuszek Szlachetnej Paczki. To oni są sercem programu, siłą napędową ogólnopolskiej machiny mądrej pomocy, która zmienia na dobre świat konkretnych rodzin w potrzebie.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszki Patrycji, dzieci pani Agnieszki mogły po raz pierwszy poczuć, jak to jest zasypiać w swoim łóżku - w świeżo odmalowanym, przytulnym pokoiku. Patrycja tak wspomina ten czas: Wolontariat Szlachetnej Paczki uczy uważności na drugiego człowieka. Daje przy tym moc radości i ogromne poczucie sprawczości. Dzięki niemu możemy zobaczyć, że życie przecież jest piękne, wystarczy połączyć wspólnie siły i dostrzegać te najmniejsze rzeczy, które często stanowią największe piękno.

Patrycja pomaga w jednym z małopolskich rejonów, czyli obszarów działania Szlachetnej Paczki. Poza wolontariatem studiuje, szuka pracy dorywczej i działa w organizacji wojskowej. Interesuje się psychologią, formacjami wojskowymi i uwielbia aktywnie spędzać czas - jako animatorka, na rowerach z rodziną czy w muzeach z przyjaciółmi. Fascynują ją ludzie i świat.

Dobra robota szuka wolontariuszy Szlachetna Paczka /

Ty też możesz zrobić dużo dobrego. Jeśli zostaniesz wolontariuszem lub wolontariuszką, dasz konkretnej osobie nie tylko potrzebne wsparcie materialne, ale też uwagę i poczucie, że jest ważna.

A wszystko zaczyna się od podjęcia dobrej decyzji: Dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce na www.szlachetnapaczka.pl i zmieniaj świat na dobre.

Ten wolontariat zmienia na dobre

Wolontariusz podczas pracy doświadczy różnych emocji: radości, wzruszenia, dumy, lecz także tych trudniejszych, które w dłuższej perspektywie prowadzą do dobrych efektów - pozwalają się wzmocnić i rozwijać.

Wolontariat w Szlachetnej Paczce umożliwia również spojrzenie na świat i swoje życie z innej perspektywy. Dzięki temu doświadczeniu człowiek zaczyna bardziej doceniać to, co ma i staje się szczęśliwszy.

Wolontariat pozwala mi dostrzec to, czego inni czasem nie dostrzegają, pozwala zauważyć tych, których inni już nie chcą zauważać. Daje mi wewnętrzną radość, pomimo że bywa trudno, to jednak uśmiech osób, którym pomagam, wynagradza wszystko - mówi Aneta, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Jak wygląda wolontariat w Szlachetnej Paczce?

Dobra robota w Szlachetnej Paczce to wolontariat, który najbardziej angażuje od września do połowy grudnia. To czas szkoleń, spotkań z rodzinami, kontaktu z darczyńcą oraz tworzenia dokumentacji.

Co będziesz robił w wolontariacie Szlachetnej Paczki:

Odwiedzasz rodziny i osoby samotne żyjące w biedzie, w trudnej sytuacji. Rozmawiasz z nimi, poznajesz ich historie i opisujesz je. Następnie wskazujesz rodziny, które otrzymają pomoc w ramach Szlachetnej Paczki.

Pomagasz efektywnie łączyć osoby, które w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkały. Pomagasz darczyńcom i darczyńczyniom przygotować wsparcie adekwatne do potrzeb konkretnej rodziny w potrzebie.

To wymagająca praca, dająca ogrom satysfakcji, po wykonaniu której słychać komentarze: Dobra robota!

Jakie wsparcie otrzymasz jako wolontariusz?

Wolontariusze Paczki otrzymują potrzebną wiedzę i narzędzia, w które wyposaża ich Szlachetna Paczka. To kilkugodzinne wdrożenie w rolę wolontariusza; e-learningi, podczas, których dowiadują się, jak rozmawiać z rodzinami, na co zwracać uwagę. To też pomocne materiały (takie jak procedury, scenariusze) oraz wsparcie merytoryczne Paczki.

Jak zostać wolontariuszem lub wolontariuszką?

Krótka instrukcja:

1. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl

2. Wyślij swoje zgłoszenie.

3. Czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie online.

4. W tym czasie możesz poczytać o Szlachetnej Paczce na www.szlachetnapaczka.pl

Dobra robota w liczbach

W ostatnią edycję Szlachetnej Paczki zaangażowało się ponad 12 200 wolontariuszy i wolontariuszek. Dzięki wspólnym wysiłkom Paczka dotarła z odpowiadającą na potrzeby pomocą do ponad 44 tys. osób w trudnej sytuacji materialnej. Wartość wsparcia materialnego przekazanego rodzinom wyniosła prawie 72,5 mln zł. A średnia wartość paczki przekroczyła 4 200 zł.

Dobra robota!

Dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce na www.szlachetnapaczka.pl i zmieniaj świat na dobre.