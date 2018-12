Jeszcze dziś sąd ma rozpoznać wniosek o aresztowanie 60-letniego kierowcy, który w środę wieczorem w Rudzie Śląskiej na przejściu dla pieszych potrącił cztery kobiety – podała policja. Jedna z nich, 77-latka, zmarła, trzy inne zostały ranne. Informację o przesłaniu do rudzkiego sądu wniosku o areszt i zaplanowanym na sobotę posiedzeniu w tej sprawie przekazał PAP mł. asp. Roman Aleksandrowicz z komendy policji w Rudzie Śląskiej.

Jest wniosek o areszt dla mężczyzny, który potrącił cztery kobiety w Rudzie Śląskiej / Piotr Bułakowski / RMF FM

W piątek 60-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a trzy inne doznały obrażeń, a także zarzut niezastosowania się do sądowego orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Do wypadku doszło w środę wieczorem, gdy kobiety wysiadły z autobusu linii 146 na przystanku przy ul. Orzegowskiej. Kiedy były na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych, wjechał w nie volkswagen caddy. Samochodem kierował 60-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. Był trzeźwy. Jak mówił policjantom, nie widział kobiet na przejściu. Dopiero gdy w nie wjechał, miał poczuć uderzenie.



Najciężej poszkodowana 77-letnia kobieta była reanimowana, ale nie udało się jej uratować. Trzy pozostałe kobiety, w wieku 76, 74 i 69 lat, trafiły do szpitali. Dwie z nich doznały ciężkich obrażeń.



Jeszcze przed formalnym wszczęciem śledztwa okazało się, że 60-latek jechał samochodem mimo zakazu prowadzenia przez rok pojazdów mechanicznych. Zakaz obowiązywał od października i został orzeczony w związku z niezastosowaniem się do wcześniejszego orzeczenia sądu w sprawie wykroczenia, którego dopuścił się kierowca.



Oprac ug