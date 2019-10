​Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który w niedzielę zabił w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku 24-letnią kobietę. Taką decyzję, na wniosek prokuratury, podjął właśnie jastrzębski sąd. Kobieta zginęła od ciosów nożem. Po zbrodni mężczyzna chciał popełnić samobójstwo.

Zdjęcie z akcji policji / Policja

Motywem zbrodni były sprawy osobiste. Śledczy mówią o konflikcie mężczyzny z matką ofiary, z którą jakiś czas temu mężczyzna się rozstał. Jak usłyszał nasz dziennikarz od prokuratura, 40-latek był wcześniej karany za groźby kierowane wobec tej kobiety. Teraz zabił jej córkę, zadając ofierze wiele ciosów nożem.

Zaraz po zbrodni napastnik wybrał numer telefonu do adwokata, powiedział mu co zrobił i dał do zrozumienia, że chce popełnić samobójstwo. Niedługo potem został zatrzymany przez policję.

Napastnik usłyszał zarzut zabójstwa, ale prokuratura nie wyklucza, że ze względu na ilość zadanych ciosów zarzut może być on zmieniony na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.