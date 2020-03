Od momentu pojawienia się w Polsce epidemii koronawirusa, Jarosław Kaczyński nie zabrał głosu. Media i politycy opozycji pytają, co prezes PiS ma do powiedzenia na temat konieczności wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczajnego? Czy wybory prezydenckie powinny zostać przełożone? Jakie kroki Polska powinna jeszcze podjąć w walce z pandemią koronawirusa? Czy polski rząd będzie potrafił pomóc gospodarce w walce z kryzysem? My odpowiedzi na te pytania poznamy już w sobotę – Jarosław Kaczyński będzie gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

REKLAMA