Mieszkanie komunalne 2027. Kto może otrzymać lokal?

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Mieszkanie komunalne może być rozwiązaniem dla rodzin, które mają zbyt niskie dochody, by kupić własne lokum lub wynająć mieszkanie na warunkach rynkowych. O zasadach najmu decydują przede wszystkim gminy. Znaczenie mają dochody, sytuacja mieszkaniowa oraz kryteria pierwszeństwa określone w lokalnych uchwałach. Sprawdzamy, kto może ubiegać się o mieszkanie komunalne w 2027 roku.

Mieszkanie komunalne 2027. Kto może się o nie ubiegać?

W Polsce to gmina odpowiada za zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą ma obowiązek pomagać przede wszystkim gospodarstwom domowym o niskich dochodach. W ramach tej pomocy może zapewniać mieszkania komunalne, lokale do najmu socjalnego oraz lokale zamienne.

Nie oznacza to jednak, że każda osoba o niskich zarobkach automatycznie otrzyma mieszkanie. Gmina ustala własne zasady wynajmowania lokali ze swojego zasobu, w tym kryteria dochodowe, warunki mieszkaniowe oraz zasady pierwszeństwa. W praktyce oznacza to, że osoba spełniająca wymagania w jednej gminie niekoniecznie będzie spełniała takie same kryteria w innej.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Podstawowe kryteria mogą się różnić w zależności od samorządu. Najczęściej analizowana jest sytuacja dochodowa gospodarstwa domowego oraz warunki mieszkaniowe.

Gmina może brać pod uwagę m.in.:

wysokość dochodów gospodarstwa domowego,

liczbę osób tworzących gospodarstwo,

brak odpowiedniego lokalu mieszkalnego,

przeludnienie zajmowanego mieszkania,

stan techniczny obecnego lokalu,

szczególnie trudną sytuację życiową lub mieszkaniową,

związek wnioskodawcy z daną gminą, jeżeli wymagają tego lokalne przepisy.

Dochód jest kluczowy, ale nie ma jednego limitu dla całej Polski. To jeden z najważniejszych elementów, o których trzeba pamiętać przy staraniu się o mieszkanie komunalne. Konkretne progi ustala rada gminy w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali. Dlatego przed złożeniem wniosku trzeba sprawdzić przepisy obowiązujące w konkretnej miejscowości. W Krakowie w 2026 roku średni miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:

3561,28 zł – w gospodarstwie jednoosobowym,

3066,66 zł – w gospodarstwie dwuosobowym,

2572,04 zł – w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód jest liczony na podstawie zarobków z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Warto również odróżnić mieszkanie komunalne od lokalu socjalnego, obecnie określanego w ustawie jako lokal przeznaczony do najmu socjalnego. Są to różne formy pomocy mieszkaniowej, a kryteria i zasady ich przyznawania mogą się różnić.

Mieszkanie komunalne jest zwykłym lokalem z zasobu gminy, wynajmowanym na preferencyjnych warunkach, natomiast lokal do najmu socjalnego jest przeznaczony dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Mieszkanie komunalne. Kto ma pierwszeństwo?

Nie ma jednej ogólnopolskiej listy ośmiu grup, które zawsze mają pierwszeństwo do mieszkania komunalnego. Katalog preferowanych osób ustala gmina.

W lokalnych przepisach preferencje mogą dotyczyć osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej lub życiowej. W zależności od samorządu mogą być uwzględniane m.in.:

Rodziny wielodzietne, szczególnie gdy zajmują zbyt mały lokal, Osoby z niepełnosprawnościami oraz gospodarstwa domowe wymagające lokalu dostosowanego do ich potrzeb, Samotni rodzice wychowujący dzieci, Seniorzy znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, Osoby dotknięte przemocą domową, Wychowankowie pieczy zastępczej rozpoczynający samodzielne życie, Osoby mieszkające w lokalach w bardzo złym stanie technicznym lub wymagających pilnej poprawy warunków, Osoby zagrożone bezdomnością lub znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej.

Nie oznacza to jednak automatycznego prawa do lokalu.

Mieszkanie komunalne a pierwszeństwo dla określonych zawodów

Samorządy mogą stosować również dodatkowe rozwiązania związane z lokalną polityką mieszkaniową. Dlatego w niektórych miastach preferencje mogą obejmować określone grupy zawodowe uznawane za ważne dla funkcjonowania lokalnej społeczności.

Przykładem jest Warszawa, gdzie zasady dotyczące miejskiego zasobu mieszkaniowego są określane w lokalnych przepisach. Pierwszeństwo dotyczy pracowników instytucji pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzonej przez m.st. Warszawę, ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych i posiadających co najmniej dwuletni staż pracy.

Ile trzeba czekać na mieszkanie komunalne?

Samo spełnienie kryteriów nie oznacza, że mieszkanie zostanie przyznane od razu. Problemem jest ograniczona liczba lokali znajdujących się w zasobie gmin. W największych miastach oczekiwanie może być szczególnie długie.

Nie ma ustawowego, jednakowego dla całej Polski terminu, w którym gmina musi przekazać mieszkanie każdej osobie spełniającej kryteria. O kolejności przyznawania lokali decydują lokalne zasady, liczba dostępnych mieszkań oraz sytuacja osób oczekujących. W praktyce oznacza to, że zakwalifikowanie do pomocy mieszkaniowej nie zawsze jest równoznaczne z szybkim otrzymaniem konkretnego lokalu.

Więcej pieniędzy na mieszkalnictwo w 2027 roku

Jednocześnie 2027 rok ma przynieść większe wsparcie finansowe dla mieszkalnictwa. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2027 rok, w którym na zadania związane z mieszkalnictwem przewidziano niemal 5,8 mld zł. Z tej kwoty około 3,4 mld zł ma trafić na program budownictwa społecznego i komunalnego.

Środki te mają wspierać m.in. inwestycje realizowane przez samorządy. Większe finansowanie budownictwa komunalnego może oznaczać zwiększenie liczby dostępnych lokali, jeśli gminy wykorzystają środki na nowe inwestycje lub remont istniejącego zasobu.

Co z osobami, które czekają na mieszkanie do 2027 roku?

Osoby, które złożyły wniosek wcześniej i nadal czekają na lokal, powinny przede wszystkim sprawdzić, czy ich sytuacja nadal spełnia kryteria określone przez gminę.

W szczególności warto zweryfikować:

czy nie zmieniła się sytuacja dochodowa gospodarstwa,

czy nadal spełnione są wymagania dotyczące warunków mieszkaniowych,

czy trzeba aktualizować dokumenty lub oświadczenia,

czy zmieniła się pozycja na liście oczekujących,

czy gmina prowadzi nowe nabory lub dysponuje lokalami przeznaczonymi dla określonych grup.

Sam fakt oczekiwania na mieszkanie komunalne nie oznacza gwarancji otrzymania lokalu w konkretnym roku. Termin zależy od dostępności mieszkań i zasad obowiązujących w danym samorządzie.

Jak złożyć wniosek o mieszkanie komunalne?

Procedura również jest ustalana lokalnie. Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem gminy, miasta lub właściwą jednostką zajmującą się gospodarką mieszkaniową.

Zazwyczaj konieczne jest przedstawienie informacji dotyczących dochodów oraz obecnej sytuacji mieszkaniowej. Gmina może wymagać także dodatkowych dokumentów potwierdzających określone okoliczności. Najważniejsze jest sprawdzenie aktualnej uchwały rady gminy i lokalnej procedury składania wniosków.