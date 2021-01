Intensywne opady śniegu na północnym wschodzie kraju i przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm. Na południu - oblodzenia po opadach mokrego śniegu. Takie ostrzeżenie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

(zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Mieszkańcy północno-wschodniej Polski (części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) powinni spodziewać się intensywnych opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm - wynika z prognoz IMGW.

Na południu kraju w woj. śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim należy uważać na oblodzenia. W tych regionach prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4 do -2 st. C, temperatura minimalna gruntu od -5 do -2 st. C

W ciągu dnia w północno-wschodniej i wschodniej części kraju kolejny dzień utrzymywać się będą niekorzystne warunki biometeorologiczne - podali synoptycy IMGW. Zaznaczyli, że na pozostałym obszarze kraju początkowo niekorzystny wpływ pogody w ciągu dnia będzie stopniowo się poprawiać.

Zgodnie z prognozami IMGW, w środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, nad morzem oraz po południu na Dolnym Śląsku możliwe rozpogodzenia. Głównie w centrum i na wschodzie wystąpią opady śniegu, na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu także o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm w Karpatach, do 7 cm na północnym wschodzie.

Temperatura maksymalna od -2 st. C, -1 st. C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie kraju, nad morzem miejscami 3 st. C; chłodniej na Podhalu, około -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie w pierwszej połowie dnia porywisty, z kierunków zachodnich, miejscami na wschodzie powodować może zamiecie śnieżne.