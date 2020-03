Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie obowiązuje na terenie całego kraju, z wyjątkiem południowych krańców województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay



Dla województw zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wydane zostało ostrzeżenie drugiego stopnia.

/ IMGW/pogodynka.pl / Internet

W czwartek prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 95 km/h. Wiatr w pasie nadmorskim może osiągać prędkość do 110 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Na Mazowszu możliwe są też burze. Ostrzeżenia będą obowiązywać również w nocy z czwartku na piątek.