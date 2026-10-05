Ile zarobi nauczyciel w 2027 roku? Nowe stawki

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Rząd zapowiedział, że w 2027 roku wynagrodzenia w sferze budżetowej, w tym dla nauczycieli, wzrosną o 3 procent. Średnia pensja nauczyciela początkującego ma wynieść 7 078 zł brutto, a zasadnicza, czyli podstawa bez dodatków, to 5 467 zł brutto.

Ile zarobi nauczyciel w 2027 roku? Oto szczegóły

Wysokość pensji nauczycielskich zależy od stopnia awansu zawodowego, stażu pracy, kwalifikacji oraz licznych dodatków. Oto prognozowane wynagrodzenia zasadnicze w 2027 roku dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

- Nauczyciel początkujący – 5 467 zł brutto (wzrost o 159 zł)

- Nauczyciel mianowany – 5 633 zł brutto (wzrost o 164 zł)

- Nauczyciel dyplomowany – 6 589 zł brutto (wzrost o 192 zł)

Dla porównania, w 2026 roku stawki te wynosiły odpowiednio: 5 308 zł, 5 469 zł i 6 397 zł brutto.

Inflacja kontra podwyżki

Według prognoz rządu, inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,5 procent, a nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – 5,6 procent. Oznacza to, że nauczycielskie pensje rosną wolniej niż średnie zarobki w kraju.

Związkowcy nie mają wątpliwości: to za mało, by zatrzymać odpływ kadry z zawodu i przyciągnąć młodych nauczycieli.

Czy podwyżki zatrzymają kryzys kadrowy?

Eksperci ostrzegają, że symboliczne podwyżki nie rozwiążą problemów polskiej szkoły. Wciąż brakuje tysięcy nauczycieli, a wielu z tych, którzy zostali, dorabia na emeryturze.

ZNP apeluje o realne zmiany i wyższe wynagrodzenia, które pozwolą przyciągnąć nowe pokolenia pedagogów.

W górę poszły zarobki na uczelniach

Na wyższe pensje mogą liczyć nauczyciele akademiccy na uczelniach publicznych. Od początku 2026 roku minimalna pensja zasadnicza profesora na uczelni publicznej wzrosła do 9650 zł brutto miesięcznie (wcześniej było to 9370 zł). Na tej podstawie wyliczono także minimalne stawki dla pozostałych stanowisk:

- Profesor uczelni – 8009,50 zł brutto

- Adiunkt – 7044,50 zł brutto

- Pozostałe stanowiska (co najmniej 50 proc. wynagrodzenia profesora) – 4825 zł brutto

Warto zaznaczyć, że podane kwoty dotyczą wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego. Całkowita miesięczna wypłata może być wyższa dzięki dodatkom i innym składnikom.