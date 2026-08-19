Ile do koperty na prezent ślubny? Polacy odpowiadają

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Wybierasz się na ślub? Przed Tobą odwieczne pytanie - jaką kwotę włożyć do koperty na prezent dla nowożeńców. Z pomocą mogą przyjść najnowsze wyniki sondażu przeprowadzonego wśród Polaków.

Prezent ślubny. Kto daje ile?

Autorzy badania „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026” zwrócili uwagę, że zwolennicy pieniężnych prezentów ślubnych wyraźnie dzielą gości pod względem oczekiwanej kwoty na dwie grupy według kryterium bliskości z parą młodą.

W przypadku świadków lub najbliższej rodziny badani najczęściej podawali przedział 751-1000 zł – 24,9 proc. wskazań. Kwotę od 1001 do 1500 zł wskazało 18,9 proc. respondentów, 501-750 zł – 13,7 proc., a 201-500 zł – 13,5 proc.

W przypadku znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny najwięcej badanych - 27,1 proc. wskazało przedział 201-500 zł. Niewiele mniej, bo 24,1 proc. uznało, że stosowną kwotą jest 501-750 zł, a zdaniem 19,1 proc. powinno to być 751-1000 zł.

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Jaka jest kwota graniczna?

Eksperci zwrócili uwagę, że kwotą „graniczną” jest 750 zł. W przypadku znajomych i dalszej rodziny łącznie 55,8 proc. respondentów wskazała, że górną granicą wręczanej młodej parze sumy powinno być 750 zł. Natomiast w przypadku świadków i najbliższej rodziny, w ocenie 62,3 proc. respondentów kwota 751 zł stanowi wartość minimalną.

„Wyniki pozwalają potraktować 750 zł jako czytelną granicę analityczną, ale nie jako sztywną stawkę obowiązującą 'na rynku'. Trzeba też pamiętać, że ta granica wynika z przedziałów przyjętych w ankiecie. Jest to więc punkt, od którego wyraźnie rozchodzą się odpowiedzi obu grup” – wskazał Piotr Biela, konsultant merytoryczny badania.

Więcej oczekuje się od najbliższych

Kwotę powyżej 1000 zł jako odpowiednią w przypadku prezentów wręczanych przez świadków i najbliższej rodziny, wskazało łącznie 37,3 proc. badanych. Przedział 1001–1500 zł uzyskał 18,87 proc, kwotę od 1501 do 2000 zł wskazało 10,69 proc., a w opinii 7,78 proc. powinna ona przekraczać 2000 zł.

W przypadku znajomych i dalszych krewnych sumy przekraczającej 1000 zł oczekuje 17,5 proc. badanych. Przedziały 1001–1500 zł, 1501 do 2000 zł i powyżej 2000 zł wskazało odpowiednio 10,69 proc., 4,35 proc. i 2,51 proc. uczestników badania.

„Nie oznacza to, że osoby z najbliższego otoczenia rzeczywiście wręczają kwoty dwa razy wyższe. Badanie nie mierzy faktycznej wartości wręczanych prezentów. Pokazuje jednak, że większy ciężar finansowego wsparcia jest oczekiwany od najbliższych” - wskazał Biela.

Badanie „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026” zostało zrealizowane przez UCE RESEARCH i Briju na ogólnopolskiej próbie 1023 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Przedstawione wyniki dotyczą wyselekcjonowanej grupy 758 osób, które uznały, że świadkowi lub najbliższej rodzinie najlepiej wręczyć wyłącznie pieniądze w kopercie albo pieniądze wraz z drobnym upominkiem.