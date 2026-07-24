Śluby w plenerze bez zgody biskupa. Kościół podkreśla znaczenie świątyni

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Biskup diecezji warszawsko-praskiej wydał komunikat dotyczący organizacji ślubów poza kościołem. Zaznacza w nim, że nie udziela zezwoleń na zawieranie sakramentalnych małżeństw w plenerze z powodów estetycznych. Wyjątki są możliwe, ale tylko w szczególnych przypadkach. Duchowny podkreśla, że świątynia pozostaje właściwym miejscem sprawowania sakramentów.

Kościół jako miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa

W opublikowanym komunikacie biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, Tomasz Sztajerwald, przypomniał wiernym oraz duszpasterzom o obowiązujących w Kościele katolickim zasadach dotyczących miejsca udzielania sakramentu małżeństwa. Zgodnie z kanonem 1118 Kodeksu prawa kanonicznego, właściwym miejscem zawarcia małżeństwa jest kościół parafialny.

Biskup przekazał, że decyzja o odmowie wydawania zezwoleń na śluby plenerowe podyktowana jest troską o sakramentalny i wspólnotowy charakter tego wydarzenia.

„Biskup diecezjalny, kierując się troską o sakramentalny i wspólnotowy charakter małżeństwa, nie udziela zezwoleń na zawieranie ślubów w plenerze, umotywowanych względami estetycznymi, sentymentalnymi czy organizacyjnymi. Świątynia zawsze pozostaje właściwym miejscem celebracji i sprawowania sakramentów” – podkreślił duchowny.

Wyjątki tylko w szczególnych przypadkach

Chociaż zasada zawierania małżeństwa w kościele jest podstawowa, istnieje możliwość uzyskania zgody na ślub w innym miejscu. Jednak, jak zaznaczył biskup Sztajerwald, jest to wyjątek, a nie alternatywna forma.

Duchowny wyjaśnił także powody tej decyzji.

„Decyzja ta nie wynika z braku życzliwości, ale z troski o sakramentalny charakter małżeństwa – kościół jako miejsce modlitwy wspólnoty chroni przed przesunięciem uwagi z aspektu duchowego na oprawę wydarzenia. To, co najważniejsze, dzieje się pomiędzy małżonkami a Bogiem, w obecności wspólnoty wierzących i kapłana, niezależnie od scenerii” – podkreślił.

Duchowy wymiar sakramentu małżeństwa

Biskup zwrócił uwagę, że sakramentalne małżeństwo, zawierane w kościele, a szczególnie podczas mszy świętej, podczas której małżonkowie przyjmują Chrystusa w Komunii świętej, przypomina w sposób szczególny o tym, czym jest chrześcijańskie małżeństwo i jaki jest jego sens w świetle nauki Kościoła. Podkreślił także, że piękno uroczystości ślubnej można wyrazić w inny sposób, nie naruszając godności sakramentu.

W komunikacie biskup Sztajerwald zwrócił się również do duszpasterzy, prosząc ich o wyjaśnianie kwestii miejsca zawarcia małżeństwa narzeczonym już podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej.