Dziewięć osób zostało poszkodowanych w wypadku na krajowej "trójce" w Polkowicach na Dolnym Śląskim. Zderzyły się tam dwie osobówki i bus.

Do szpitala trafiło 6 osób - w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 6 lat. Pozostałym poszkodowanym ratownicy udzielili pomocy na miejscu.

Do wypadku doszło tuż przed godz. 19. Według wstępnych ustaleń policji kierowca audi nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia z mazdą. Ta wpadła na przeciwległy pas jezdni i zderzyła się z busem, którym podróżowali obywatele Ukrainy.

Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Droga będzie zablokowana przez kilka godzin. Kierowcy mogą skorzystać z objazdu przez Polkowice, Guzice, Moskorzyn i Kazimierzów.