Ktoś groził urzędnikom NIK, którzy prowadzą kontrole Funduszu Sprawiedliwości - dowiedział się reporter RMF FM. Izba złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli / Arkadiusz Ziółek / East News

Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM Krzysztofa Zasada, mowa o telefonach do osób, które prowadzą kontrole ws. nieprawidłowości na styku Fundusz Sprawiedliwości - Fundacja Profeto ks. Michała Olszewskiego.

W tym tygodniu nieustalona osoba zażądała zaniechania kontroli. Zastrzegała, że jeśli tak się nie stanie, urzędnicy mogą stracić zdrowie bądź życie.

Prezes NIK zalecił skierowanie do prokuratury zawiadomienia w tej sprawie. Chce, by śledztwo wyjaśniło, kto i dlaczego grozi jego ludziom fizyczną agresją i zmusza do odstąpienia od czynności służbowych.

NIK od czerwca prowadzi kontrolę wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Kontrolą objęto ministra sprawiedliwości oraz 22 beneficjentów umów dotacji udzielonych z jego środków. Obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do końca 2024 r.

350 tys. zł poręczenia majątkowego za ks. Olszewskiego

Ks. Michał Olszewski, prezes fundacji Profeto, która otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości kilkadziesiąt milionów złotych, został zatrzymany przez ABW pod koniec marca. Oprócz niego funkcjonariusze zatrzymali też dwie urzędniczki MS. Od tamtego momentu cała trójka przebywa w areszcie.

Zarzuty prokuratorów dotyczą m.in. wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości ponad 66 mln zł dla Profeto, która - w ocenie prokuratorów - nie spełniała wymagań formalnych i merytorycznych, by otrzymać te pieniądze. Urzędnicy, którzy decydowali o przyznaniu tych środków - jak podawała Prokuratura Krajowa - mieli działać wspólnie i w porozumieniu z prezesem fundacji.

W czwartek Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie na przedłużenie aresztu dla księdza Michała Olszewskiego . Oznacza to, że duchowny może wyjść na wolność. Musi wpłacić 350 tys. zł. Taką samą decyzję sąd podjął ws. urzędniczek.

Rano jeden z adwokatów księdza, mec. Michał Skwarzyński poinformował, że realizowany jest już przelew poręczeń za księdza i urzędniczki. Liczymy, że jeszcze dziś cała trójka opuści areszt - powiedział Skwarzyński.

Poręczenie za ks. Olszewskiego wpłacił jeden z jego współbraci, przełożony zgromadzenia księży sercanów, a za Urszulę D. i Karolinę K. - były dziennikarz TVP Info.