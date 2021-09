Koniec umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i brak zgody radnych miejskich na podwyższenie stawek za odbiór śmieci jest przyczyną problemów z odpadami w Goleniowie (Zachodniopomorskie). Od ponad dwóch tygodni śmieci nie są wywożone. Na piątek zaplanowano nadzwyczajną sesję w tej sprawie.

(zdjęcie ilustracyjne) / depositphotos.com /

Stojące przy wielu blokach mieszkalnych w Goleniowie pojemniki na śmieci są przepełnione. Śmieci leżą obok przeznaczonych na nie koszy, przy altanach śmietnikowych piętrzą się odpady gabarytowe i plastikowe worki, które mieszkańcy codziennie dokładają do rosnącego stosu. Problemem są także przepełnione kosze ustawione na chodnikach, szczególnie w centrum miasta - stoją na nich opróżnione butelki i puszki po piwie, a obok rozrzucone są odpadki.

Mieszkańcy Goleniowa mówią wprost: "wstyd" i "masakra".

"Śmieci się wysypują, w śmietnikach zagnieździły się szczury, smród jest niesamowity" - mówi Andrzej. Podobnego zdania jest Katarzyna: "Kiedy idzie się z dzieckiem na plac zabaw, obok są sterty śmieci".

7 września skończyła się umowa na wywóz odpadów między gminą a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Śmieci nie są wywożone od 8 września.

Radni miejscy nie zgodzili się na podwyższenie opłaty z 12 do 30 zł za osobę. Jak przekazał w specjalnym oświadczeniu burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz, "gmina musi dopłacać z budżetu aż 2/3 pozostałej kwoty. W 2021 roku to 800 tys. miesięcznie. Rocznie z podatków mieszkańców Goleniowa dopłacamy do śmieci ponad 9 milionów złotych".

Z problemem poradziły sobie dotychczas dwie spółdzielnie mieszkaniowe - podpisały osobne umowy z PGK, jednak większość miasta nadal się z nim boryka.

Zastępca burmistrza Goleniowa Tomasz Banach zaznaczył, że propozycje dotyczące wywozu odpadów przedstawiane są radnym od dwóch lat - jak wyliczył, były to dotychczas 22 podejścia. Wskazał, że w kolejnych próbach uwzględniane były uwagi poszczególnych radnych. Ze strony rady nie powstał jednak żaden projekt.

Na najbliższy piątek zaplanowana jest nadzwyczajna sesja goleniowskiej rady miejskiej. Radni raz jeszcze będą debatować nad uchwałą, która pozwoli podnieść opłatę za wywóz śmieci z 12 do 30 zł za mieszkańca.