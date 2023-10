Kraje UE mają dzisiaj zdecydować, czy stosowanie kontrowersyjnego, chwastobójczego środka - glifosatu – zostanie (zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej) przedłużone o kolejnych 10 lat. Stosowanie glifosatu jest obecnie dozwolone w UE tylko do 15 grudnia 2023 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kraje Unii są w tej sprawie bardzo podzielone, dlatego trudno przewidzieć wynik głosowania. Poparcie dla przedłużania tego środka spadło jednak w porównaniu do 2017 roku, gdy ostatni raz odnowiono zezwolenie.

Glifosat budzi ogromne kontrowersje, szczególnie dotyczące jego konsekwencji dla zdrowia ludzkiego. Istnieją obawy, że wywołuje raka, chorobę Parkinsona czy deformację płodu. Europejska Agencja Chemikaliów stwierdziła jednak, że nie ma powodu podejrzewać, że glifosat faktycznie jest rakotwórczy. Także w raporcie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydanym w lipcu stwierdzono, ze "na podstawie zgromadzonych badań, nie zidentyfikowano krytycznych obszarów budzących obawy co do wpływu tej substancji na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko".

Pojawia się też pytanie czy można się obecnie bez niego obejść, zwłaszcza w rolnictwie? Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Polska ma głosować za przedłużeniem stosowania tego środka. Natomiast Niemcy, gdzie rząd ogłosił już wcześniej decyzję o wycofaniu glifosatu z rynku do końca 2023 r. powinny głosować - przeciw. Belgia i Holandia mają wstrzymać się od głosu. W obu krajach toczyły się w tej sprawie zażarte dyskusje.

Holenderski parlament wezwał już we wrześniu rząd do głosowania przeciw przedłużaniu stosowania glifosatu, jednak rząd powiedział, że się nie zastosuje do tych wytycznych. Belgijski rząd jest także w tej sprawie bardzo podzielony, stąd decyzja o wstrzymaniu się od głosu. Francja początkowo chciała zakazu, ale ostatnio zaczęła zmieniać zdanie ze względu na własne rolnictwo. Przeciwko odnawianiu zezwolenia jest Parlament Europejski

Obecne zezwolenie na glifosat, które obowiązywało przez pięć lat, zostało odnowione w 2017 r., a następnie przedłużone o jeden rok w grudniu 2022 r.