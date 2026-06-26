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Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące jednej z partii herbatników Bonitki Petit Beurre 400 g, w której wykryto podwyższony poziom akryloamidu. GIS apeluje do konsumentów, aby nie spożywali produktu z wskazanej partii.

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Wycofanie herbatników z Biedronki. GIS wskazuje konkretną partię

Podczas badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono podwyższony poziom akryloamidu w jednej partii herbatników Bonitki Petit Beurre. Jak poinformował GIS, na podstawie oceny ryzyka przygotowanej przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego spożycie tej partii produktu może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów.

Która partia herbatników została wycofana?

Ostrzeżenie dotyczy następującego produktu:

Produkt: Herbatniki Petit Beurre, 400 g

Herbatniki Petit Beurre, 400 g Marka: Bonitki

Bonitki Numer partii: 6104037121 01-10

6104037121 01-10 Data minimalnej trwałości: 13.04.2027

13.04.2027 Importer: YARYCH IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice

GIS podkreśla, że ostrzeżenie odnosi się wyłącznie do wskazanej partii produktu.

Produkt został wycofany ze sklepów Biedronka

Jak poinformowano, importer przekazał, że producent – Cukiernia Yarych – prowadzi działania mające utrzymać poziom akryloamidu na oczekiwanym poziomie. Firma monitoruje parametry wypieku, stosuje odpowiednie enzymy oraz okresowo zleca badania w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Producent wskazuje również, że dysponuje wynikami badań zgodnymi z wymaganiami dla kwestionowanej partii.

Z kolei Jeronimo Martins Polska przekazała, że kwartalnie monitoruje poziom akryloamidu w herbatnikach Bonitki Petit Beurre i dotychczas nie odnotowała przekroczeń poziomów odniesienia.

Mimo to, wspólnie z dostawcą podjęto decyzję o prewencyjnym wycofaniu wskazanej partii produktu. Procedura rozpoczęła się 18 czerwca 2026 roku i objęła sklepy sieci Biedronka.

Czym jest akryloamid?

Akryloamid jest substancją, która powstaje naturalnie podczas pieczenia i smażenia produktów spożywczych, w tym m.in. herbatników. W przepisach nie określono dla niego dopuszczalnych limitów bezpieczeństwa, lecz tzw. poziomy odniesienia. Ich przekroczenie nie oznacza automatycznie zagrożenia, jednak każdorazowo wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka.

W tym przypadku Państwowa Inspekcja Sanitarna uznała wskazaną partię herbatników za niezgodną z wymaganiami bezpieczeństwa żywności. Decyzję oparto na wynikach badań próbki urzędowej potwierdzonych w dwóch laboratoriach Inspekcji oraz na ocenie ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu prowadzony przez zaangażowanych przedsiębiorców.

Zalecenia GIS dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby nie spożywać herbatników Bonitki Petit Beurre 400 g z numerem partii 6104037121 01-10 i datą minimalnej trwałości 13 kwietnia 2027 roku.