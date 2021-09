Przeszło 45 tys. osób odwiedziło od początku tego roku Galerię Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historycznym w Sanoku (Podkarpackie).

/ Galeria Beksińskiego /

Turyści chętnie nas odwiedzają. Liczymy, że w tym roku prace Beksińskiego pozna ok. 60 tys. turystów - powiedział dyrektor placówki dr Jarosław Serafin.

Jak zaznaczył, "będzie to możliwe, bo oprócz turystów indywidualnych coraz częściej przyjeżdżają także grupy". A tych w jesieni zawsze jest więcej - dodał.



Najwięcej zwiedzających zanotowana podczas wakacji. W lipcu muzeum przyjęło 14 tys., a w sierpniu 17 tys. osób. Dla wielu z nich był to przystanek podczas wędrówek po Bieszczadach. Szczególnie dotyczyło to deszczowych dni - wyjaśnił dr Serafin.



Po przerwie spowodowanej pandemią w Sanoku pojawili się także turyści zagraniczni.



W ocenie dyrektora sanockiego muzeum, "widoczne jest rosnące zainteresowanie twórczością Beksińskiego". Przykładem nich będzie wakacyjna wystawa jego prac w Warszawie. Odwiedziło ją 70 tys. osób - zauważył.



Sanockie Muzeum Historyczne, gdzie mieści się Galeria Beksińskiego, jest spadkobiercą jego dorobku. Posiada największą kolekcję prac artysty; ponad sześć tysięcy obrazów, reliefów, rzeźb, rysunków, grafik i fotografii.





Kim był Zdzisław Beksiński?

Beksiński był malarzem, rzeźbiarzem, grafikiem, fotografikiem. Pisał także opowiadania, a przez kilka lat projektował nadwozia autobusów.



Urodził się w Sanoku w 1929 r. Po skończeniu architektury na Politechnice Krakowskiej wrócił do swojego rodzinnego miasta. Od 1959 r. do 1967 r. pracował jako plastyk w Sanockiej Fabryce Autobusów Autosan - będącej kontynuacją kotlarni założonej przez Mateusza Beksińskiego, pradziada artysty.



W 1977 r. zdecydował się opuścić Sanok, po tym jak władze miasta podjęły decyzję o rozbiórce rodzinnego domu Beksińskich. Zamieszkał w Warszawie.

21 lutego 2005 roku Beksiński został zamordowany w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Zgodnie z jego wolą, pochowano go w Sanoku.