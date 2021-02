Facebook zablokował anglojęzyczny profil Instytutu Pamięci Narodowej. Powodem, jak przekazał IPN, był post dotyczący niemieckich zbrodni na polskich dzieciach w czasie II wojny światowej. Instytucja wskazuje ponadto, że to kolejna taka blokada w ostatnim czasie. "IPN protestuje przeciwko cenzurowaniu informacji dotyczących niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej" - czytamy w oświadczeniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Facebook po raz kolejny zablokował posty IPN dotyczące niemieckich zbrodni na polskich dzieciach" - pisze w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej, a także i w mediach społecznościowych Instytut Pamięci Narodowej. Chodzi tu dokładnie o anglojęzyczny profil instytucji. Jest on nieaktywny od 6 lutego.



Decyzja, jak twierdzi IPN, ma związek z postem opublikowanym przez organizację siedem miesięcy temu. Dotyczył on "niemieckich planów germanizacji polskich dzieci" w czasie II wojny światowej.





"W poście, który został zablokowany, napisaliśmy o niemieckich planach germanizacji dzieci, odnosząc się do autentycznych dokumentów. Mimo zgłoszenia o zweryfikowanie decyzji, konto jest zablokowane od sobotniego przedpołudnia" - tłumaczy IPN i przypomina: "w czasie II wojny światowej tylko w tzw. Aktion Zamość Niemcy odebrali rodzicom 30 tysięcy dzieci wywożąc je do obozów (w tym do specjalnego obozu w Łodzi) i fabryk na terenie Niemiec. Oddawano je także niemieckim rodzinom do germanizacji. Zbrodnia ta, jedna z najokrutniejszych w czasie II wojny światowej, była sądzona podczas procesu norymberskiego."

Dokument, który mrozi krew w żyłach

IPN powołuje się również na dokument Heinricha Himmlera z 15 maja 1940 roku pt. "Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdenvölker im Osten" ("Kilka myśli o traktowaniu obcoplemieńców na Wschodzie"").

"To dokument który mrozi krew w żyłach - zwłaszcza tam, gdzie traktuje o dzieciach" - pisze polski instytut.

"W latach 1940-1945 III Rzesza wywiozła z podbitych ziem setki tysięcy nieletnich, traktując ich jak produkty i stosując rygorystyczne procedury kontroli jakości. Niemcy poszukiwali materiału nadającego się do germanizacji, a dzieci uznane za zdatne ze względu na "dobrą krew" odbierano rodzinom i kierowano do specjalnych obozów, gdzie poddawano je selekcji. Zakwalifikowane do programu przechodziły tam wstępną germanizację zanim wysłano je do niemieckich rodzin" - opisuje IPN.

Według obliczeń instytucji, po wojnie udało się odnaleźć zalewie 30 tysięcy na 200 tysięcy zaginionych dzieci.

To nie pierwszy raz

IPN w swoim oświadczeniu przypomniał, że to nie pierwszy raz, kiedy Facebook blokuje działalność anglojęzycznego profilu instytucji.



"W połowie stycznia Facebook zablokował możliwość zagranicznej promocji filmu IPN o niemieckim obozie w Łodzi, do którego trafiło około 3000 dzieci" - czytamy w oświadczeniu.

Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że "protestuje przeciwko cenzurowaniu informacji dotyczących niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej".