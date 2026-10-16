„Służba się kończy, misja nie musi”. Rusza specjalny program dla weteranów

„Trzecia Linia” dla byłych żołnierzy
Program realizowany przez FORT Kraków jest skierowany do osób, które zakończyły służbę w Wojsku Polskim i chcą rozwijać się zawodowo w firmach technologicznych, przemyśle obronnym, startupach oraz projektach typu dual-use. To technologie, które mogą mieć zastosowanie zarówno cywilne, jak i wojskowe.
Warsztaty, mentoring i przygotowanie do pracy po służbie
Zajęcia, które ruszą w listopadzie, będą poświęcone m.in. ocenie projektów technologicznych, budowaniu modeli biznesowych, ochronie własności intelektualnej czy wykorzystaniu narzędzi AI. Szkolenia uzupełni mentoring oraz spotkania z przedsiębiorcami, ekspertami i byłymi żołnierzami, którzy odnaleźli się po służbie w nowych rolach.
Inżynier może zaprojektować nową, innowacyjną technologię, ale to żołnierz z doświadczeniem operacyjnym potrafi wskazać, czego będzie potrzebował jej użytkownik: czy obsługa okaże się wystarczająco prosta, jakie ograniczenia pojawią się w terenie i czy rozwiązanie odpowiada na rzeczywisty problem pola walki. Spotkanie tych dwóch perspektyw może przesądzić o przydatności produktu na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju. Właśnie na połączeniu tych elementów opiera się „Trzecia Linia” - informuje FORT Kraków.
Bezpłatny program FORT Kraków rusza w listopadzie
Rekrutacja do pilotażowej edycji specjalnego programu dla weteranów trwa do północy 25 października. Start zaplanowano na listopad, a warsztaty potrwają do lutego przyszłego roku. Większość zajęć odbędzie się online, ale przewidziano również co najmniej dwa spotkania stacjonarne. Jak informuje AHG, udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
Program jest objęty patronatem honorowym przez ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.