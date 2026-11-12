6 500 zł na start za 27 dni szkolenia. Wojsko ogłasza ostatni nabór w tym roku

RMF24

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Już 16 listopada rusza IX – i zarazem ostatni w 2026 roku – turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Obejmuje on 27 dni szkolenia podstawowego na terenie całego kraju. Zainteresowani mogą zgłaszać się do Wojskowych Centrów Rekrutacji, by zdobyć pierwsze doświadczenia w armii i przekonać się, czy mundur jest dla nich.

Dla kogo jest ten program?

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa jest skierowana do osób, które skończyły 18 lat, mają polskie obywatelstwo, nie były karane oraz przejdą pomyślnie badania lekarskie.

Co czeka ochotników przez 27 dni?

Program turnusu obejmuje musztrę, naukę regulaminów wojskowych, podstaw obsługi broni, zajęcia taktyczne i treningi fizyczne.

Intensywne 27 dni kończy uroczysta przysięga wojskowa.

Już przy składaniu wniosku kandydaci mogą wskazać, jakie umiejętności i uprawnienia chcieliby zdobyć podczas służby. Wszystkie szkolenia są finansowane przez wojsko.

Ile można zarobić i co potem?

Ochotnicy mogą liczyć na uposażenie w wysokości 6 500 zł brutto miesięcznie – to równowartość najniższego wynagrodzenia żołnierza zawodowego.

Dodatkowo, absolwenci mają pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, a po spełnieniu kryteriów – także przy zatrudnieniu w administracji publicznej.

Po zakończonym szkoleniu podstawowym każdy uczestnik decyduje – przejść do rezerwy czy kontynuować specjalistyczne szkolenie trwające do 11 miesięcy. Jest też możliwość ubiegania się o przyjęcie do służby zawodowej lub WOT.

Jak się zgłosić?

Chętni mogą złożyć wniosek w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Zgłoszenia przyjmowane są także przez internetowy portal zostanzolnierzem.pl lub telefonicznie – pod numerem infolinii 800 180 110.

Szkolenia w ramach najbliższego turnusu odbywają się aż w 50 lokalizacjach w Polsce.

Alternatywa: Wojska Obrony Terytorialnej

Jeśli ktoś myśli o służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej, czekają na niego 16-dniowe szkolenia i pięć zaplanowanych turnusów w 2027 roku.

Wszystkie turnusy kończą się złożeniem przysięgi. To opcja dla tych, którzy chcą łączyć służbę z codziennym życiem cywilnym.

W 2027 roku WOT organizuje pięć turnusów szkoleniowych:

I turnus: 11 luty - 26 luty,

II turnus: 8 kwiecień - 23 kwiecień,

III turnus: 24 czerwiec - 9 lipiec,

IV turnus: 19 sierpień - 3 wrzesień,

V turnus: 7 październik - 22 październik.

Kwalifikacja wojskowa 2027 – kto zostanie powołany?

Z kolei 1 lutego ruszy kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia 2027 roku. Podczas niej sprawdzana będzie zdolność do służby.

Kwalifikacja obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2008, ale do komisji mogą być wezwane także kobiety z roczników 2000-2008 posiadające przydatne wykształcenie – np. lekarze, pielęgniarki, tłumacze czy psychologowie.