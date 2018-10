Dziękujemy za dar papieża, który oświecał umysły, poruszał serca i uwrażliwiał sumienia milionów chrześcijan na wszystkich kontynentach – mówił wieloletni osobisty sekretarz Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz podczas mszy św. w Krakowie.

W sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach odbyła się msza dziękczynna stanowiąca główny punkt obchodów jubileuszu 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Nabożeństwu przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.. Homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz.



Jak przypomniał hierarcha, dzisiaj, o tej samej - jak przed czterdziestu laty - wieczornej porze wierni zgromadzili się w krakowskim sanktuarium św. Jana Pawła II, by przede wszystkim podziękować Bogu za wydarzenie, które "zmieniło oblicze Kościoła i świata, a niewątpliwie zmieniło oblicze Polski".



Dziękujemy za Papieża, który uwalniał od lęku, zachęcał do otwierania drzwi Chrystusowi, budził nadzieję i wskazywał drogę - mówił kard. Dziwisz. Dodał, że po czterdziestu latach "nie tylko wspominamy i dziękujemy, ale myślimy o tym, jak czerpać ze źródeł, do których Jan Paweł II nas prowadził".



"Myślimy o tym, jak w naszym niełatwym, pełnym napięć i konfliktów świecie rozpalać płomienie wiary i miłości, które On w nas rozpalał. Dar Jana Pawła II wiąże się więc z codziennym podejmowaniem przez nas zadań w duchu tych wartości, postaw oraz inspiracji, które On nam przekazał - powiedział były metropolita krakowski.