Ciepło zapowiada się początek tygodnia. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą wystąpić jednak opady deszczu, a także burze.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 17 st. C na południowym zachodzie, 20 st. C w centrum, do 24 st. C na południowym wschodzie.



Przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić głównie we wschodniej połowie kraju. Lokalnie może pojawić się grad.

Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty - w czasie burz może powiać do 90 km/h.

Wtorek będzie tylko nieco chłodniejszy. Termometry pokażą od 14 st. C na Pomorzu, północy Wielkopolski i Podhalu, 16 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach osiągający do 55 km/h. W górach powieje mocniej - w Tatrach porywy wiatru mogą osiągnąć 60 km/h.