"Przesyłam oświadczenie dotyczące burzy wywołanej wynikami konkursu MKiDN na kartkę świąteczną, który skierowany był do uczniów szkół plastycznych.



Ze zdumieniem przyjmuję decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które w obliczu reakcji internautów postanowiło odciąć się od zorganizowanego przez siebie konkursu i przychylić do opinii prezentowanych w niewybrednych komentarzach opublikowanych w serwisach i mediach społecznościowych.



Tym samym pani Wiceminister Wanda Zwinogrodzka pozostawiła uczniów, laureatów konkursu, samych i bezbronnych wobec fali internetowej nagonki. Powstrzymam się od oceny takiego postępowania.



Wbrew publikowanym opiniom, nagrodzone prace prezentują interesujący poziom artystyczny. Są oryginalne i wolne od dominujących schematów. Wskazują na inteligencję autorów. I te walory zostały docenione przez jurorów.



Choć może się to nie podobać komentatorom gustującym w pospolitej ofercie pocztówkowej, celem konkursu plastycznego nie jest schlebianie ich upodobaniom.



Jury konkursu, w którego składzie znaleźli się między innymi pedagodzy Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, to grono uznanych profesjonalistów, którzy w przeciwieństwie do urzędników MKiDN poważnie traktują swoją pracę. Przypisywanie im intencji innych niż wyłonienie najciekawszych prac konkursowych jest pozbawione podstaw."