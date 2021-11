Mali więźniowie – buciki, ubranka i zabawki należące do dzieci deportowanych do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie, to tylko niektóre z przedmiotów, jakie pracownicy Państwowego Muzeum na Majdanku zaprezentują już w niedzielę podczas spotkania z cyklu „Świadkowie Historii”.

REKLAMA