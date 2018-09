Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej, powołanie przez prezydenta 10 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, negocjacje w Salzburgu ws. Brexitu, Lepsze Jutro z RMF FM organizuje całoroczny program edukacyjny - oto wydarzenia, którymi żyła Polska i świat w czwartek. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia!

Jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w postępowaniu dot. skarg rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, które sprzeciwiały się ekshumacji swoich bliskich. Złożyły ją Ewa Solska i Małgorzata Rybicka, których mężowie zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Przywara o sędziach Izby Dyscyplinarnej SN: Są sędziami, ale powołanymi z naruszeniem konstytucji

"Twierdzimy, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z konstytucją. Twierdzimy, że Krajowa Rada Sądownictwa, która wytypowała kandydatury do SN, została powołana niezgodnie z konstytucją. Twierdzimy, że sposób, w jaki ta niezgodnie z konstytucją powołana do życia KRS dokonała oceny kandydatów, urąga zasadom wyłaniania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Danuta Przywara, prezes polskiego oddziału Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dopytywana przez Marcina Zaborskiego, czy w takiej sytuacji powołani przez prezydenta sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN są sędziami, odparła: "No są sędziami, tylko powołanymi z ewidentnym naruszeniem konstytucji i prawa". "Będzie to dla nas wszystkich ogromne wyzwanie, by wprowadzić porządek do tego bałaganu, który w tej chwili postępuje, i wprowadzić ten porządek, nie korzystając z wytrychów, które obecna władza produkuje" - skomentowała Danuta Przywara.

Andrzej Duda powołał 10 sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN

Andrzej Duda powołał w Pałacu Prezydenckim sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Na liście znalazło się 10 osób, tym samym potwierdziły się ustalenia dziennikarzy RMF FM. Wśród powołanych zabrakło prokuratora Jarosława Dusia, uznawanego za zaufanego człowieka Zbigniewa Ziobry, oraz radcy prawnej Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej, która sama zrezygnowała.

Prezydent: Szyderstwa i napad lewackich mediów pokazują sukces wizyty w USA

Szyderstwa i napad lewackich mediów oraz niektórych polityków i komentatorów pokazują sukces wizyty w Waszyngtonie; gdyby tak nie było, to by ją przemilczeli; dziękuję za te wyrazy uznania - napisał w czwartek na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Zobaczyć świat poza domem. Lepsze Jutro z RMF FM organizuje całoroczny program edukacyjny

Wycieczki do Warszawy i Krakowa, spotkania z ciekawymi osobami, wyjścia do kina, teatru czy do zoo. Oto kilka punktów z programu edukacyjno-rozrywkowego, który w ramach tegorocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM, przygotowaliśmy dla wychowanków Domu Dziecka w Inowrocławiu. Zaczęliśmy w Warszawie - zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wyjątkową wizytą w Pałacu Prezydenckim.

Nie będzie porozumienia UE z Wielką Brytanią ws. Brexitu?

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nie wykluczają scenariusza, w którym Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia z Brukselą. Juncker podkreśla jednak, że Wspólnota jest przygotowana na taki scenariusz.

Strzelanina w Maryland. Sprawcą jest kobieta

Co najmniej trzy osoby zginęły w czwartek w Aberdeen w stanie Maryland, gdzie kobieta zaczęła strzelać na terenie centrum dystrybucyjnego sieci aptek Rite Aid. Są też ranni. Lokalny szeryf powiedział, że napastniczkę ujęto i że jest ona w stanie krytycznym.



Szczerski: Prezydent tyle razy słyszał, że będzie siedział, że postanowił postać

Skąd wzięło się niefortunne zdjęcie Andrzeja Dudy w gabinecie Donalda Trumpa? "Prezydent tyle razy słyszał, że będzie siedział, że postanowił postać tym razem" - żartował w Porannej rozmowie w RMF FM minister w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. "Sytuacja jest bardzo żartobliwa. Ważniejsze, co jest treścią rozmów i dokumentów, a nie to, co jest obrazkiem" - skomentował. Pytany o to, czy będą jakieś dymisje w związku z tą sprawą, Szczerski odpowiedział: "Pan prezydent z treści rozmów jest bardzo zadowolony, więc ci którzy przygotowywali treść tych rozmów nie mogą się czuć w tej sytuacji zagrożeni". "Nic się nie wydarzyło takiego, co mogłoby powodować dymisje" - dodał.

