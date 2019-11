W ostatnich latach liczba nowych zakażeń wirusem HIV w Polsce była najwyższa od 1985 r., kiedy wykryto pierwszy taki przypadek w naszym kraju - donosi w piątek "Dziennik Gazeta Prawna".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Gazeta w obszernej publikacji wskazała, że polskie dane o nowych zakażeniach wirusem HIV wyglądają fatalnie. "W ostatnich pięciu latach ich liczba jest najwyższa do 1985 r., kiedy to stwierdzono pierwsze przypadki obecności HIV u sześciu osób chorych na hemofilię, czterech homoseksualnych mężczyzn i kobiety, która była prostytutką. W 2018 r. średnio trzech Polaków dziennie dowiadywało się o zainfekowaniu wirusem. Zdecydowana większość osób żyjących z HIV w naszym kraju to mężczyźni (88 proc.), podczas gdy w skali całego świata 51 proc. zakażonych stanowią kobiety" - podaje dziennik.

W piątkowym "DGP" wskazano także, że testy w specjalnych punktach konsultacyjno-diagnostycznych wykonuje około 30 tys. Polaków rocznie. "Sami klasyfikują oni swoje zachowania seksualne lub sytuacje, w których się znaleźli, jako potencjalnie niebezpieczne. Obecność wirusa HIV faktycznie stwierdza się tylko u ok. 1 proc. badanych. Choć nie da się wykluczyć, że problem będzie narastał" - czytamy w dzienniku.

NIE PRZEGAP: Mimo zdiagnozowanego raka Chaunte Lowe chce wystąpić na igrzyskach





Polska na szarym końcu

Gazeta zaznacza też, że trudno oszacować, ilu Polaków wciąż nie ma świadomości, że są zakażeni HIV. "Ze statystyk wynika, że tylko 10 proc. populacji naszego kraju kiedykolwiek wykonało test na obecność wirusa. W porównaniu z innymi państwami europejskimi jesteśmy pod tym względem na szarym końcu" - podkreślono w "DGP".

W rozmowie z "DGP" konsultant wojewódzki Grażyna Cholewińska-Szymańska zauważyła, że w latach 90. XX wieku 80 proc. zakażonych w Polsce stanowili narkomani, głównie korzystający z iniekcji dożylnych. "Dziś w grupie zakażonych jest ich tylko 8 proc. Dominują mężczyźni homo- i biseksualni, coraz częściej uzależnieni od tzw. chemseksu. Żeby zwielokrotnić doznania seksualne, stosują przeróżne substancje chemiczne, które skutkują także rozluźnieniem norm i skłonnością do podejmowania ryzykownych zachowań" - wyjaśniła ekspertka.

Dziennik wskazał też, że największe ryzyko infekcji wirusem występuje w grupie mężczyzn deklarujących się jako MSM (mężczyźni mający seks z mężczyznami). "Dane z anonimowych ankiet wskazują, że aktywny MSM w wieku 20-40 lat w ciągu miesiąca może mieć nawet 50 różnych partnerów. Ale zdarza się, że takie osoby przyznają się do 500 kochanków miesięcznie" - czytamy w "DGP".