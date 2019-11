To może być wzruszający dzień dla dziewiętnastoletniego Maxa Taylora. Młody piłkarz Manchesteru United wygrał walkę z rakiem i może dziś zadebiutować w pierwszym składzie Czerwonych Diabłów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że trener Ole Gunnar Solskjaer zabrał do Kazachstanu czternastu piłkarzy, którzy nie ukończyli dwudziestu lat.

