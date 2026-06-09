W najbliższy piątek, 12 czerwca, przypada w Kościele katolickim uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej okazji wierni nie muszą zachowywać tradycyjnej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, która zwykle obowiązuje w każdy piątek roku.

W piątek 12 czerwca katolików nie obowiązuje post – powód: uroczystość Serca Jezusa (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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W najbliższy piątek nie ma również obowiązku uczestnictwa we mszy świętej ani powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego, post od mięsa nie dotyczy piątków, w które przypadają ważne uroczystości liturgiczne. Wstrzemięźliwość i post są natomiast obowiązkowe w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to święto ruchome, obchodzone zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała.

O uznanie rangi starali się m.in. polscy dostojnicy

Kult Najświętszego Serca Jezusa sięga średniowiecza, ale został oficjalnie uznany po objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque w XVII wieku we Francji. Według przekazów, Chrystus prosił wtedy o ustanowienie święta ku czci swojego Serca oraz o odprawianie specjalnych nabożeństw wynagradzających. Wiernym obiecał m.in. łaskę pokoju w rodzinach i pocieszenie w trudnych chwilach. Jezus obiecał także św. Marii Małgorzacie Alacoque, że ten, kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpi do komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, nie umrze bez łaski uświęcającej. Kościół nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, ale pozwolił ufać, że zostanie ona wypełniona.

O wprowadzenie uroczystości Najświętszego Serca Jezusa zabiegali polscy królowie i biskupi już w XVIII wieku. Papież Klemens XIII zatwierdził to święto dla Królestwa Polskiego w 1765 roku, a w 1856 roku papież Pius IX rozszerzył je na cały Kościół. W 1889 roku papież Leon XIII podniósł je do rangi uroczystości, a pod koniec XIX wieku powierzył Sercu Jezusowemu opiekę nad całym Kościołem i wszystkimi ludźmi.