RMF24

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Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił najnowszy Barometr Zawodów na 2027 rok, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokument jasno pokazuje, kto nie powinien obawiać się o zatrudnienie.

Wyniki opublikował portal Rynek Zdrowia. Według prognoz ekspertów, w 2027 roku na rynku zabraknie specjalistów aż w 14 kluczowych zawodach. To może być wskazówka dla tych, którzy myślą o przekwalifikowaniu się lub stawiają pierwsze kroki w zawodowej karierze.

Największe braki dotkną branży medyczno-opiekuńczej – szczególnie poszukiwani będą lekarze, pielęgniarki i położne, a także opiekunowie osób starszych, niepełnosprawnych oraz psycholodzy i terapeuci.

Sektor edukacyjny również mocno odczuje niedobory kadrowe: już wiadomo, że trudno będzie znaleźć nauczycieli praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych oraz specjalistów od pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach.

Nie sposób zapomnieć o branży transportowej. Kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, a także magazynierzy będą rozchwytywani.

Lista uzupełniona jest przez operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, elektryków, energetyków, samodzielnych księgowych oraz – co ciekawe – spawaczy.

Zawody deficytowe: Co się zmieniło, co pozostało?

Eksperci wskazują, że lista kluczowych zawodów nie przeszła rewolucji względem 2026 roku, choć pojawiły się drobne przesunięcia. Nadal deficyty występują tam, gdzie społeczeństwo się starzeje – opieka zdrowotna i pomoc socjalna biją rekordy zapotrzebowania.

Nowością na 2027 jest brak jakiegokolwiek „zawodu nadwyżkowego” na poziomie ogólnopolskim. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2021 roku. Wtedy na rynku było zbyt wielu ekonomistów, dziś żadna profesja nie boryka się z problemem nadwyżki pracowników.