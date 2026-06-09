194 lata temu papież Grzegorz XVI ogłosił encyklikę "Cum primum", w której stanowczo potępił powstanie listopadowe, apelując do polskiego duchowieństwa o posłuszeństwo wobec władz carskich. Był to jeden z najważniejszych dokumentów Stolicy Apostolskiej odnoszących się do wydarzeń w Polsce w XIX wieku.

Plenerowa inscenizacja Bitwy o Olszynkę Grochowską, jednej z największych i najkrwawszych bitew powstania listopadowego (zdjęcie z 2007 roku) / Bartłomiej Zborowski / PAP

Encyklika "Cum primum" papieża Grzegorza XVI z 1832 roku stanowczo potępiła powstanie listopadowe i wezwała polskie duchowieństwo do posłuszeństwa wobec władz carskich.

Stanowisko papieża wywołało rozczarowanie i krytykę wśród Polaków.

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Powstanie listopadowe - zryw niepodległościowy Polaków

Powstanie listopadowe, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku , było jednym z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Jego bezpośrednią przyczyną były narastające represje ze strony rosyjskiego zaborcy oraz łamanie przez cara Mikołaja I postanowień konstytucji Królestwa Polskiego. Polacy, sfrustrowani ograniczaniem swobód obywatelskich i politycznych, zdecydowali się na otwarty bunt przeciwko rosyjskiej dominacji.

Walki trwały niemal rok. Początkowo powstańcy odnosili sukcesy, jednak przewaga militarna Rosji oraz brak wsparcia ze strony innych państw europejskich doprowadziły do upadku powstania w październiku 1831 roku. Po klęsce na Polaków spadły surowe represje - konfiskaty majątków, zsyłki na Syberię, likwidacja autonomii Królestwa Polskiego oraz wzmożona rusyfikacja.

Papież Grzegorz XVI i encyklika "Cum primum"

W obliczu dramatycznych wydarzeń w Polsce, oczy całego katolickiego świata zwróciły się ku Watykanowi. Polacy liczyli na moralne wsparcie Stolicy Apostolskiej w walce o wolność. Tymczasem papież Grzegorz XVI, wybrany na Stolicę Piotrową w 1831 roku, zajął stanowisko, które dla wielu Polaków okazało się rozczarowujące.

9 czerwca 1832 roku papież ogłosił encyklikę "Cum primum", skierowaną do biskupów i duchowieństwa Królestwa Polskiego. W dokumencie tym Grzegorz XVI wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją w Polsce, ale jednocześnie stanowczo potępił powstanie przeciwko legalnej władzy.

Ojciec Święty podkreślił, że obowiązkiem katolików jest posłuszeństwo wobec rządzących, nawet jeśli są oni narzuceni siłą. Wskazał, że wszelkie bunty i rewolucje prowadzą do chaosu i cierpienia, a prawdziwy chrześcijanin powinien dążyć do pokoju i zgody społecznej.

Rozczarowanie wśród Polaków

Stanowisko papieża wywołało ogromne rozczarowanie wśród Polaków. Wielu uczestników powstania i jego sympatyków liczyło na wsparcie moralne ze strony Kościoła, tymczasem encyklika została odebrana jako zdrada narodowych aspiracji. W polskiej opinii publicznej pojawiły się głosy krytyki wobec Watykanu, a niektórzy duchowni, zwłaszcza ci zaangażowani w działalność patriotyczną, mieli trudności z pogodzeniem nauczania papieskiego z własnym sumieniem.

Z drugiej strony, encyklika "Cum primum" była zgodna z ówczesną polityką Stolicy Apostolskiej, która obawiała się rewolucyjnych ruchów i stawiała na zachowanie ładu społecznego. Papież Grzegorz XVI był przeciwnikiem wszelkich przejawów liberalizmu i nacjonalizmu, uznając je za zagrożenie dla porządku chrześcijańskiego w Europie.

Znaczenie encykliki "Cum primum" w historii Polski

Encyklika "Cum primum" pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych dokumentów papieskich dotyczących Polski. Pokazuje ona, jak trudne były relacje między Kościołem katolickim a polskim ruchem niepodległościowym w XIX wieku. Dla wielu historyków dokument ten jest przykładem, jak Kościół w tamtym okresie interpretował zasady posłuszeństwa wobec władzy świeckiej, nawet jeśli była ona narzucona siłą i stosowała represje wobec narodu.

W dłuższej perspektywie encyklika nie wpłynęła jednak na osłabienie roli Kościoła w życiu Polaków. Przeciwnie - w kolejnych dekadach duchowieństwo często stawało po stronie narodowych dążeń, a Kościół katolicki stał się jednym z filarów polskiej tożsamości i walki o niepodległość.